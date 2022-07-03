Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Tedavi edilmediğinde körlük risk artıyor! Gözünüz göbekte olsun

    İlerleyen yaş, göz hastalıklarını da beraberinde getiriyor. En sık görülen makula dejerasyonu yani sarı nokta hastalığı ise ihmale gelmiyor. Oldukça sinsi ilerleyen bu hastalık, tedavi edilmediğinde körlüğe yol açabiliyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nükhet Zaim, özellikle yoğun güneş ışığının yol açtığı tehlikeye değiniyor.

    Gözünüz göbekte olsun

    İlerleyen yaş, göz hastalıklarını da beraberinde getiriyor. En sık görülen makula dejerasyonu yani sarı nokta hastalığı ise ihmale gelmiyor. Oldukça sinsi ilerleyen bu hastalık, tedavi edilmediğinde körlüğe yol açabiliyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nükhet Zaim, özellikle yoğun güneş ışığının yol açtığı tehlikeye değiniyor.

    Sarı nokta hastalığı, renkleri soluk görme, bulanık ve çarpık görme, görmede ışık ihtiyacı ve görme kaybı gibi şikayetlere yol açıyor. Sigara, obezite, kalp hastalıkları, yetersiz beslenme ve güneş ışınlarına maruz kalma da riski artırıyor. Opr. Dr. Zaim tedavi yöntemleri hakkında şunları söylüyor: Sarı nokta tanısı konulan kişiler göz içi enjeksiyonu dediğimiz uygulamayla retinaya ilaç enjeksiyonu tedavisi görmelidir. Göz için kullanılan vitamin ve minerallerden tedavide faydalanılabilir.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan sevgisi sözlerine yansıdı!
    Haberler Sağlık Tedavi edilmediğinde körlük risk artıyor! Gözünüz göbekte olsun
        SON DAKİKA