Sonbaharın son demlerini yaşayan taze incir, antioksidan kaynağı olması, yüksek posa içeriği, zengin vitamin ve mineralleri sayesinde vücuda sayısız fayda sağlıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Burcu, taze incirle gelen faydaları anlatıyor:
Bağışıklığı güçlendiriyor: Özellikle mor renkli incirlerin antioksidan özelliği diğer incirlere kıyasla daha fazla olduğundan, günde bir adet mor incir tüketmeyi ihmal etmeyin.
Kalbi koruyor: İncir yüksek kan basıncını düzenleyen potasyumun iyi bir kaynağıdır. Yüksek posa seviyeleri, fazla sodyumun vücuttan atılmasını sağlar.
Sindirimi iyileştiriyor: Kabızlığı önlemek için beslenme tedavisinde kullanılabilen incir, aynı zamanda bağırsaklarda bulunan iyi bakterileri zenginleştiren prebiyotik içeriğiyle sindirim sağlığını desteklemeye yardımcı oluyor.
Kemikleri güçlendiriyor: Taze incir yüksek potasyum içeriği sayesinde yüksek tuz içeren diyetlerin neden olduğu kalsiyum atılımını engeller. Kalsiyumun kemiklerde tutulmasına yardımcı olur.
AZ UYKU ÇOK PROBLEM
Yeterli ve kaliteli bir uyku, büyük önem taşıyor. Ortalama bir insanın 8 saat uyuması gerekiyor. Ancak bu, yaş veya cinsiyete göre farklılık gösteriyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucunda 5 saat veya 5 saatten daha az uyuyan 50 yaş ve üzeri bireylerin yaşlandıkça daha çok diyabet, kanser, kalp hastalıkları, felç gibi rahatsızlıklarla mücadele ettiğini ortaya çıkardı.
HAFIZAYA BİR NAR
Bereketin sembolü nar, C vitamini ve potasyum açısından diğer meyvelerden üstündür. Hafızayı güçlendirir. Kanser riskini azaltır. Enfeksiyonları önler
PAZIYLA GÜÇLÜ KAL
Pazı, kemikleri güçlendirir. Şeker hastalığına iyi gelir. Göz sağlığı için faydalıdır. Saçları canlandırır. İdrar söktürücü özelliği vardır.
MANTAR TOKSİN ATAR
Mantar, vücudu toksinlerden arındırır. Beyninizi korur. Gençleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kemik sağlığını artırabilir.
- Sağlık
- 22.10.2022 Gazete
Taze incirin vücuda faydaları saymakla bitmiyor | Sağlık tavsiyeleri
Taze incir içerdiği besinlerle bağışıklığı güçlendiriyor, kalbi koruyor sindirimi iyileştiriyor, kemikleri güçlendiriyor. İşte sizler için derlediğimiz 22 Ekim TAKVİM Gazetesi Sağlık tavsiyeleri...
Sonbaharın son demlerini yaşayan taze incir, antioksidan kaynağı olması, yüksek posa içeriği, zengin vitamin ve mineralleri sayesinde vücuda sayısız fayda sağlıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Burcu, taze incirle gelen faydaları anlatıyor: