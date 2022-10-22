Taze incirin vücuda faydaları saymakla bitmiyor | Sağlık tavsiyeleri

Sonbaharın son demlerini yaşayan taze incir, antioksidan kaynağı olması, yüksek posa içeriği, zengin vitamin ve mineralleri sayesinde vücuda sayısız fayda sağlıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Burcu, taze incirle gelen faydaları anlatıyor:

Bağışıklığı güçlendiriyor: Özellikle mor renkli incirlerin antioksidan özelliği diğer incirlere kıyasla daha fazla olduğundan, günde bir adet mor incir tüketmeyi ihmal etmeyin.

Kalbi koruyor: İncir yüksek kan basıncını düzenleyen potasyumun iyi bir kaynağıdır. Yüksek posa seviyeleri, fazla sodyumun vücuttan atılmasını sağlar.

Sindirimi iyileştiriyor: Kabızlığı önlemek için beslenme tedavisinde kullanılabilen incir, aynı zamanda bağırsaklarda bulunan iyi bakterileri zenginleştiren prebiyotik içeriğiyle sindirim sağlığını desteklemeye yardımcı oluyor.

Kemikleri güçlendiriyor: Taze incir yüksek potasyum içeriği sayesinde yüksek tuz içeren diyetlerin neden olduğu kalsiyum atılımını engeller. Kalsiyumun kemiklerde tutulmasına yardımcı olur.



AZ UYKU ÇOK PROBLEM

Yeterli ve kaliteli bir uyku, büyük önem taşıyor. Ortalama bir insanın 8 saat uyuması gerekiyor. Ancak bu, yaş veya cinsiyete göre farklılık gösteriyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucunda 5 saat veya 5 saatten daha az uyuyan 50 yaş ve üzeri bireylerin yaşlandıkça daha çok diyabet, kanser, kalp hastalıkları, felç gibi rahatsızlıklarla mücadele ettiğini ortaya çıkardı.



HAFIZAYA BİR NAR

Bereketin sembolü nar, C vitamini ve potasyum açısından diğer meyvelerden üstündür. Hafızayı güçlendirir. Kanser riskini azaltır. Enfeksiyonları önler



PAZIYLA GÜÇLÜ KAL

Pazı, kemikleri güçlendirir. Şeker hastalığına iyi gelir. Göz sağlığı için faydalıdır. Saçları canlandırır. İdrar söktürücü özelliği vardır.



MANTAR TOKSİN ATAR

Mantar, vücudu toksinlerden arındırır. Beyninizi korur. Gençleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kemik sağlığını artırabilir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN