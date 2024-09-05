Sütün faydaları nelerdir? Nelere iyi gelir?

Süt ve süt ürünleri, anne sütünden sonra en temel besin gruplarından biri olarak kabul ediliyor. Süt grubu besinler; protein, kalsiyum ve B12 vitamininin barındırıyor. Kemik ve diş yapısını güçlendiren, sinir hücrelerini onaran süt ve süt ürünlerinin tüketimi, yaş, cinsiyet ve fizyolojik duruma göre değişiklik gösteriyor. Uzm. Dyt. Sinem Usuk, meyveli etiketiyle satılan süt, yoğurt, kefiri tüketmemek gerektiğini söylüyor. Bu ürünlerde bulunan işlenmiş şekerin sütün besleyici içeriğine zarar verdiğini vurguluyor.

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