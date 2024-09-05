PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Sütün faydaları nelerdir? Nelere iyi gelir?

Süt ve süt ürünleri, anne sütünden sonra en temel besin gruplarından biri olarak kabul ediliyor. Süt grubu besinler; protein, kalsiyum ve B12 vitamininin barındırıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 06 Eylül 2024
Sütün faydaları nelerdir? Nelere iyi gelir?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süt ve süt ürünleri, anne sütünden sonra en temel besin gruplarından biri olarak kabul ediliyor. Süt grubu besinler; protein, kalsiyum ve B12 vitamininin barındırıyor. Kemik ve diş yapısını güçlendiren, sinir hücrelerini onaran süt ve süt ürünlerinin tüketimi, yaş, cinsiyet ve fizyolojik duruma göre değişiklik gösteriyor. Uzm. Dyt. Sinem Usuk, meyveli etiketiyle satılan süt, yoğurt, kefiri tüketmemek gerektiğini söylüyor. Bu ürünlerde bulunan işlenmiş şekerin sütün besleyici içeriğine zarar verdiğini vurguluyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT ve jandarmadan milyar dolarlık operasyon! Elebaşı İstanbul’da yakalandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan OVP açıklaması | OVP nedir? OVP kararları neler?
Yunan basınında Mısır-Türkiye anlaşmaları rahatsızlığı | Arap basını tarihi diyerek duyurdu
NETFLIX’in skandal dizisi Famagusta’ya karşı 50’nci Yıl Belgeseli!
Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın arkadaşlarından duygulandıran sözler: Burası onun yeri
İzmir Körfezi’ndeki balık ölümleri: Kirlilik sınırdan 50 kat daha fazla | Bakan Kurum tarih verdi: Acil eylem planı yükleniyor
ABD ile soykırımcı Netanyahu arasında Gazze’de ateşkes polemiği! Hamisini yalanladı: Yakın değiliz
İzmir’deki elektrik faciasında 42 sanık hakim karşısına çıktı! Akılalmaz savunma
Vaniköy’deki kaçak yapıya göz yuman Ekrem İmamoğlu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı hedef aldı! Bakanlıktan yanıt gecikmedi
Orta Vadeli Program açıklandı: Ekonominin 3 yıllık yol haritası | OVP’de enflasyon hedefleri değişti: Ne zaman tek hane olacak?
HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! İstanbul’a yağış geliyor
Esra Erol’da aile içi istismar ve çıplak fotoğraf ihbarı! Sahte hesap açıp babasını dolandırmıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişmeler
İSLAM MEMİŞ TARİH VERDİ! Gram altın alacaklar dikkat! Altın yükselecek mi düşecek mi?
Fransa’nın yeni başbakanı belli oldu! Kim bu Michel Barnier?
ÖZEL | Boca Juniors’tan Fenerbahçe’ye flaş Cristian Medina teklifi!
SON DAKİKA