Sinüzitte kesisiz tedavi seçeneği

Sinüzit, yarattığı iş gücü kaybı, kişilerin yaşam konforunu bozması ve sürekli ilaç kullanmak gerekliliği gibi birçok etken nedeniyle hayatı ciddi şekilde etkileyebiliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Selim Pata, tekrarlayan sinüzit tedavisinde kullanılan 'Balon sinoplasti' yönteminin, hiçbir dokuyu kesmeden uygulanması sayesinde önemli bir seçenek haline geldiğini söylüyor. Pata, "Bu sayede güvenli ve komplikasyon riskini belirgin şekilde azaltan bir seçenek oluşturuyor. Ayrıca kesisiz olması nedeniyle kanama bozukluğu yaşayan hastalarda da kullanılabiliyor" diyor.