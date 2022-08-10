Sık görülen mide hastalıklarının helikobakter ihmale gelmiyor!





YORGUNLUĞUN ŞİFRESİ KANSIZLIK

Yorgunluk ve halsizlik, ihmal ediliyor. Ancak bu belirtilerin altında önemli hastalıklar yatabiliyor. Dr. Sedat Işık, yorgunluğa neden olabilecek hastalıklar hakkında bilgi veriyor:

KANSIZLIK: Belirtileri arasında yorgunluk ve halsizlik yer alır. Ayrıca güçsüzlük, çarpıntı ve nefes darlığı görülür. Kansızlık daha ileri safhalara geldiğinde ise kişi dinlenirken bile yorulmaya başlar. Göz kararması, baş dönmesi ve kulak çınlaması gibi yaşam kalitesini düşüren semptomların sayısı artar.

TİROİT: Tiroit bezinin az çalışması ve tiroit hormonlarının az salgılanması sonucu metabolizma yavaşlar. Vücudun genel dengesi bozulur ve yorgunluk, halsizlik, isteksizlik, unutkanlık görülür.

KALP HASTALIKLARI: İlk belirtisi yorgunluktur. İhmal edildiğinde hastanın hayatı tehlikeye girer. Vakit kaybetmeden doktora başvurması gerekiyor.



KLİMA NEFESİNİZİ KESMESİN!

Sıcak hava bunaltıyor. Serinletici etkisiyle herkesin kurtarıcısı haline gelen klima ise doğru kullanılmadığında sağlığımızla oynuyor. Ölümcül zatürrelere ve astım krizlerine neden olabiliyor. Dr. Neşat Bozkurtgil, klimalar yoluyla bulaşan lejyoner hastalığı konusunda herkesi uyarıyor. Klimadan bulaşan bakteriler, bağışıklık sistemini etkiliyor. Solunum yolu direncini düşürüyor. 50 yaşın üzerinde olan, sigara kullanan, organ nakli, uzun süreli kortizon tedavisi, kanser tedavisi görmüş kişiler ve KOAH, astım gibi kronik akciğer hastalıkları bulunanları olumsuz etkiliyor. Klima kullananların aşağıdakilere dikkat etmesi gerekir:

Klimaların bakım ve temizliği düzenli yapılmalı.

Bakteri filtresi kullanılmalı.

Soğutma derecesi 22-24 C gibi uygun oda ısısı altına düşürülmemeli.

Klima altında oturup hava akımına direkt maruz kalınmamalı.



KANSERE SUMAK

Sumak, antioksidan etkisi gösterir. Yaşlanmayı engeller. Mantar enfeksiyonları ile mücadele eder. Diyabete iyi gelir ve kan şekerini dengeler. İdrar söktürücüdür. Kolesterolü dengeler.



SAĞLIĞA KEÇİBOYNUZU

Keçiboynuzu, kemikleri güçlendirir. Kolesterolü düşürür. Kalp ve damar sağlığını destekler. Sindirim sistemine destek olur. Kanı temizler. Damar tıkanıklığı riskini azaltır.



DİYABETE FINDIK

Fındık, kalp krizi riskini azaltır. Sindirimi hızlandırır. Şekeri dengeler. Diyabete karşı koruma sağlar. Yaşlanmayı yavaşlatır. Kas ağrılarını dindirir.



ROMATİZMA İLACI ELMA

Elma, zayıflatır. Kan şekerini dengeler. Kolesterolü düşürür. Kalp damar sağlığını destekler. Sindirimi düzenler. Kabızlığı önler. Alzheimer'a karşı koruma sağlar.

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