PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Sağlıklı bir yaşam için doğru besinleri tüketmek şart!

Sağlıklı bir yaşam için doğru besinleri tüketmek büyük önem taşıyor. Diyetisyen Yasin Ayyıldız, sofralarda mutlaka bulunması gereken besinleri sıraladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024
Sağlıklı bir yaşam için doğru besinleri tüketmek şart!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Diyetisyen Yasin Ayyıldız, sofralarda bulunması gereken besinleri sıralıyor:

    KIRMIZIBİBER: Yüksek oranda C vitamini içerir. Antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirir. Enfeksiyonlarla savaşır.

    SARIMSAK: Bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklardan korur. Ancak reflü hastalarının kontrollü kullanılması gerekir.

    HAVUÇ: A vitamini içerir. Vücut direncini artırır.

    BROKOLİ: Kemikleri güçlendirir. Akciğerleri korur.

    ZERDEÇAL: Kalp ve damar hastalıklarını önler.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Narin Güran davasında 3 kişiye ağırlaştırılmış müebbet çıktı
    EMEKLİYE ÜÇ AŞAMALI ZAM: Ocak ayında belli olacak! Kim, ne kadar alacak?
    Güney Kore’de uçak kazası! Yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak duvara çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Başkan Erdoğan duyurdu! İstihdamı Koruma Programı başlıyor: Çalışan başına 2 bin 500 TL!
    DEM Parti İmralı’ya gitti! Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder PKK elebaşı Öcalan ile görüştü
    Balıkesir’deki mühimmat fabrikasındaki patlama: 3 kişi tutuklandı
    İstanbul’da metro çilesi! Arıza yaptı vatandaş perişan oldu
    Hama Katliamı’nın sorumlusu Rıfat Esad’ın Lübnan’dan Dubai’ye kaçtığı ortaya çıktı
    Bakan Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken ile Suriye meselesini görüştü: PKK/YPG’nin varlığı kabul edilmeyecek
    Başkan Erdoğan’dan faiz ve enflasyon mesajı: Kesinlikle düşecek | Boykot çağrısı | Sosyal konut projesi | Flaş asgari ücret mesajı
    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!
    Dera’da devrim ateşini yakan gençler aynı okulun duvarına yazdı: Doktor kaçtı
    İşte Yüksel Güran’ın ifadesi! Narin Güran’ın son isteği neydi? Kızıma kefen giydirdiler
    Azerbaycan AZAL uçağını Rusya düşürdü demişti: Putin’den Aliyev’e özür telefonu
    Galatasaray’a Arjantinli kanat!