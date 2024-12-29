Sağlıklı bir yaşam için doğru besinleri tüketmek şart!

Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Diyetisyen Yasin Ayyıldız, sofralarda bulunması gereken besinleri sıralıyor:
KIRMIZIBİBER: Yüksek oranda C vitamini içerir. Antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirir. Enfeksiyonlarla savaşır.
SARIMSAK: Bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklardan korur. Ancak reflü hastalarının kontrollü kullanılması gerekir.
HAVUÇ: A vitamini içerir. Vücut direncini artırır.
BROKOLİ: Kemikleri güçlendirir. Akciğerleri korur.
ZERDEÇAL: Kalp ve damar hastalıklarını önler.