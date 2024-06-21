Saç dökülmeniz varsa sebebi bu olabilir! Kel bölgelerden saç fışkırtacak yöntem

Stres kaynaklı saç dökülmesi, telojen effluvium adı verilen geçici bir duruma veya alopesi areata gibi otoimmün hastalıkların tetiklenmesine yol açabilir. Kronik stresin ayrıca hormonal değişikliklere ve kafa derisine giden kan akışının azalmasına neden olarak saçların zayıflamasına ve incelmesine yol açtığı da vurgulanıyor.
SAÇ DÖKÜLMESİNİN BAŞLICA NEDENLERİ
1️⃣ Telojen Effluvium: Stres, saç köklerini dinlenme aşamasına itebilir. Birkaç ay sonra saç dökülmesi görülebilir.
🎯 Alopesi Areata: Bağışıklık sistemi, saç köklerine saldırarak dökülmeye yol açabilir. Stres bu durumu tetikleyebilir.
💔 Trikotilomani: Stres, saç yolmaya yol açarak saç dökülmesine neden olabilir.
🌀 Hormonal Değişiklikler: Kronik stres, hormonal dengesizliklere sebep olarak saç sağlığını olumsuz etkileyebilir.
💧 Azalan Kan Akışı: Stres, kan akışını azaltarak saç foliküllerini besin ve oksijenden mahrum bırakabilir.