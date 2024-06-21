Saç dökülmeniz varsa sebebi bu olabilir! Kel bölgelerden saç fışkırtacak yöntem

Stres kaynaklı saç dökülmesi, telojen effluvium adı verilen geçici bir duruma veya alopesi areata gibi otoimmün hastalıkların tetiklenmesine yol açabilir. Kronik stresin ayrıca hormonal değişikliklere ve kafa derisine giden kan akışının azalmasına neden olarak saçların zayıflamasına ve incelmesine yol açtığı da vurgulanıyor.