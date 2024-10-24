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TUSAŞ şehitleri için anma töreni! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den net mesaj: Evlatlarımızın intikamını alacağız

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TUSAŞ şehitleri için düzenlenen anma töreninde "Evlatlarımızın intikamını alacağız" ifadelerini kullandı. "Böyle kritik bir tesisin hedef alınması tesadüf değil! Maşaları iyi biliyoruz" diyen Güler, 47 terör hedefinin tam isabetle vurulduğunu operasyonların devam edeceğini bildirdi. Bakan Güler'in "Bugüne kadar olduğu gibi terör odakları meşru hedefimiz olacağını herkes tarafından bilinmesini istiyoruz" uyarısına müteakip A Haber sınır hattında vurulan terör hedeflerini görüntüledi.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 11:08 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 11:40
TUSAŞ şehitleri için anma töreni! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den net mesaj: Evlatlarımızın intikamını alacağız

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (AA)Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (AA)


"EVLATLARIMIZIN İNTİKAMINI ALACAĞIZ"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de SAHA EXPO Uluslararası Savunma ve Uzay Sanayi Fuarı'ndaki TUSAŞ standı önünde düzenlenen anma töreninde operasyonların kararlılıkla süreceğini belirtti.

"Böyle kritik bir tesisin hedef alınması tesadüf değil! Maşaları iyi biliyoruz... Evlatlarımızın intikamını alacağız" diyen Güler, 47 terör hedefini tam isabetle vurulduğu duyurdu.

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK hedefleri dümdüz edildi (Takvim.com.tr)TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK hedefleri dümdüz edildi (Takvim.com.tr)

"MEŞRU HEDEFİMİZ VURURUZ"

Bakan Güler bölgedeki unsurlara "Terör örgütünün tüm unsurları meşru hedefimiz" uyarısında bulundu.

Bakan Güler'in açıklamaları şöyle:

Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir. Hainlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz. TUSAŞ'ımızın ve personelinin göğsümüzü kabartacağına devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Her zaman savunma sanayinin yanında olacağız. Evlatlarımızın intikamını alacağız. Bu tesisin hedef alınması tesadüf değildir. Şer odaklarını bertaraf etmeye, son terörist bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere hedefler tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi terör odakları meşru hedefimiz olacağını herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Hiçbir hain terör örgütü mensubu kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır.

TUSAŞ şehitleri için anma töreni! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den net mesaj: Evlatlarımızın intikamını alacağız

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK hedefleri dümdüz edildi (Takvim.com.tr)TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK hedefleri dümdüz edildi (Takvim.com.tr)


A HABER VURULAN HEDEFLERİ GÖRÜNTÜLEDİ

Öte yandan A Haber Suriye sınırında Mehmetçik'in vurduğu terör hedeflerini görüntüledi.

Terör yuvaları imha ediliyor



Mardin'in Nusaybin ilçesinden, sınırın sıfır noktasından kayıtlara geçen görüntülerde vurulan hedeflerden dumanlar yükseldiği gözlemlendi.

TSK, Suriye ve Irak'ın kuzeyinden PKK işgali altındaki bölgelerdeki stratejik hedefleri yerler bir etti.

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