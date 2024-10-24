TUSAŞ şehitleri için anma töreni! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den net mesaj: Evlatlarımızın intikamını alacağız

Kalleş saldırıyı PKK'nın yaptığı tespit edilirken 5 vatan evladı şehadet şerbeti içti. Kalleş saldırı sonrası şehitlerin kanı yerde kalmadı. Mehmetçik, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini dümdüz etti.
"Böyle kritik bir tesisin hedef alınması tesadüf değil! Maşaları iyi biliyoruz... Evlatlarımızın intikamını alacağız" diyen Güler, 47 terör hedefini tam isabetle vurulduğu duyurdu.
Bakan Güler'in açıklamaları şöyle:
Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir. Hainlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz. TUSAŞ'ımızın ve personelinin göğsümüzü kabartacağına devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Her zaman savunma sanayinin yanında olacağız. Evlatlarımızın intikamını alacağız. Bu tesisin hedef alınması tesadüf değildir. Şer odaklarını bertaraf etmeye, son terörist bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere hedefler tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi terör odakları meşru hedefimiz olacağını herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Hiçbir hain terör örgütü mensubu kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır.
A HABER VURULAN HEDEFLERİ GÖRÜNTÜLEDİ
Öte yandan A Haber Suriye sınırında Mehmetçik'in vurduğu terör hedeflerini görüntüledi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinden, sınırın sıfır noktasından kayıtlara geçen görüntülerde vurulan hedeflerden dumanlar yükseldiği gözlemlendi.
TSK, Suriye ve Irak'ın kuzeyinden PKK işgali altındaki bölgelerdeki stratejik hedefleri yerler bir etti.