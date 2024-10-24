TUSAŞ şehitleri için anma töreni! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den net mesaj: Evlatlarımızın intikamını alacağız

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK hedefleri dümdüz edildi (Takvim.com.tr)

Bakan Güler bölgedeki unsurlarauyarısında bulundu.

Bakan Güler'in açıklamaları şöyle:

Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir. Hainlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz. TUSAŞ'ımızın ve personelinin göğsümüzü kabartacağına devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Her zaman savunma sanayinin yanında olacağız. Evlatlarımızın intikamını alacağız. Bu tesisin hedef alınması tesadüf değildir. Şer odaklarını bertaraf etmeye, son terörist bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere hedefler tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi terör odakları meşru hedefimiz olacağını herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Hiçbir hain terör örgütü mensubu kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır.