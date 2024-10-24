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ÖZEL | İşte Fenerbahçe'nin yeni beki! Oosterwolde yerine gelecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Samsunspor maçında sakatlanan ve sezonu kapattığı belirtilen Jayden Oosterwolde için arayışlara geçen yönetim, flaş bir isimde karar kıldı. Yöneticiler yıldız ismi Milan maçında canlı olarak da izledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 09:36 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 09:37
ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin yeni beki! Oosterwolde yerine gelecek

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Fenerbahçe'de Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde, Samsunspor maçında sakatlanması moralleri bozdu.

Sarı-Lacivertliler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olan genç yıldızın yerine arayışlara başladı.

Maxim De Cuyper ve Pulusic. (REUTERS)Maxim De Cuyper ve Pulusic. (REUTERS)
HEDEFTE DE CUYPER VAR

Fenerbahçe'de gündeme gelen isim ise Belçika ekibi Club Brugge'da forma giyen Maxim De Cuyper oldu.

Kanarya'dan yetkililerin önceki gün Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Milan-Club Brugge maçında 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunu izlediği öğrenildi.

Maxim De Cuyper. (AP)Maxim De Cuyper. (AP)
DEVRE ARASI İÇİN KAPI ÇALINACAK

Fenerbahçe'nin devre arasında Club Brugge'un kapısını çalması ve transferi bitirmesi bekleniyor.

De Cuyper'in kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

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