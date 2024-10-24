Sarı-Lacivertliler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olan genç yıldızın yerine arayışlara başladı.

Maxim De Cuyper ve Pulusic. (REUTERS)

HEDEFTE DE CUYPER VAR

Fenerbahçe'de gündeme gelen isim ise Belçika ekibi Club Brugge'da forma giyen Maxim De Cuyper oldu.

Kanarya'dan yetkililerin önceki gün Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Milan-Club Brugge maçında 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunu izlediği öğrenildi.