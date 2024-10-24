Fenerbahçe'de Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde, Samsunspor maçında sakatlanması moralleri bozdu.
Sarı-Lacivertliler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olan genç yıldızın yerine arayışlara başladı.
Fenerbahçe'de Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde, Samsunspor maçında sakatlanması moralleri bozdu.
Sarı-Lacivertliler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olan genç yıldızın yerine arayışlara başladı.
HEDEFTE DE CUYPER VAR
Fenerbahçe'de gündeme gelen isim ise Belçika ekibi Club Brugge'da forma giyen Maxim De Cuyper oldu.
Kanarya'dan yetkililerin önceki gün Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Milan-Club Brugge maçında 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunu izlediği öğrenildi.
DEVRE ARASI İÇİN KAPI ÇALINACAK
Fenerbahçe'nin devre arasında Club Brugge'un kapısını çalması ve transferi bitirmesi bekleniyor.
De Cuyper'in kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.