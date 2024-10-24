İsrail yine Suriye’yi hedef aldı: Şam ve Humus’ta patlama! İran’a açık tehdit

İsrail ile Lübnan arasında misilleme atışları devam ederken Tel Aviv bir kez daha Suriye'yi hedef aldı. Suriye Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde başkent Şam'a ve Humus kenti yakınlarındaki bir askeri üsse düzenlenen saldırılarda bir askerin öldüğünü, yedi askerin de yaralandığını bildirdi.
CANLI ANLATIM
06:27 24 Ekim 2024
İSRAİL'DEN HAVA SALDIRISI
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının akşam saatlerinde Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi ve çevresine 10 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Haberde, hava saldırılarının 4'ünde El-Leyleki bölgesinin yakınındaki sivil konut bloklarının hedef alınarak tamamen yıkıldığı, burada yangın çıktığı bildirildi.
NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Al-Mayadeen kanalının Dahiye yakınlarındaki El-Cenah bölgesinde bulunan bir binadaki ofisini 2 füzeyle hedef aldığı ifade edildi.
Saldırıda ofisin tamamen yıkıldığı ve yangın çıktığı kaydedilen haberde, televizyon kanalı yönetiminin saldırıdan önce ofisi boşalttığı aktarıldı.
Haberde ayrıca İsrail savaş uçaklarının Dahiye bölgesi ve çevresindeki farklı yerlere de hava saldırıları düzenlediği belirtilirken, saldırılarda ölen ve yaralananların olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Haberde, hava saldırılarının 4'ünde El-Leyleki bölgesinin yakınındaki sivil konut bloklarının hedef alınarak tamamen yıkıldığı, burada yangın çıktığı bildirildi.
NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Al-Mayadeen kanalının Dahiye yakınlarındaki El-Cenah bölgesinde bulunan bir binadaki ofisini 2 füzeyle hedef aldığı ifade edildi.
Saldırıda ofisin tamamen yıkıldığı ve yangın çıktığı kaydedilen haberde, televizyon kanalı yönetiminin saldırıdan önce ofisi boşalttığı aktarıldı.
Haberde ayrıca İsrail savaş uçaklarının Dahiye bölgesi ve çevresindeki farklı yerlere de hava saldırıları düzenlediği belirtilirken, saldırılarda ölen ve yaralananların olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
06:21 24 Ekim 2024
ŞAM'A SALDIRI
SANA'daki haberde, "Şam semalarında patlama sesi duyuldu. İlk bilgilere göre İsrail, Kefersuse Mahallesi'nde bir binaya saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı. Rejime yakın sosyal medya hesaplarında da saldırıda bir kişinin öldüğü iddia edilirken olay yerine ambulansların sevk edildiği kaydedildi. Şam'ın birçok mahallesinde, Hizbullah'ın yanı sıra İran destekli grupların yoğun varlık gösterdiği biliniyor.
Söz konusu iddiaya ilişkin, İsrail tarafından şu ana kadar herhangi açıklama yapılmadı.
Söz konusu iddiaya ilişkin, İsrail tarafından şu ana kadar herhangi açıklama yapılmadı.