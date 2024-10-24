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İsrail BRIC baklasını çıkardı! ABD ‘ön plandaki tek lider’ dedi | Siyonist basın resmen hedef gösterdi: TUSAŞ saldırısının arka planı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 16 BRICS Zirvesi’ne ziyareti Batı basınına damga vururken İsrail basını ise resmen hedef gösterdi. New York Times, BRICS Zirvesi’nde ön plana çıkan tek liderin Başkan Erdoğan olduğunu belirtirken İsrail gazetesi Yediot Ahronot ise terör örgütü PKK’nın Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ’a düzenlediği saldırının zamanlamasına dikkat çekti. Saldırının arka planında İsrail’in olduğuna yönelik soru işaretleri artarken İsrail basını skandal bir habere imza attı.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 10:50 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 11:28
İsrail BRIC baklasını çıkardı! ABD ‘ön plandaki tek lider’ dedi | Siyonist basın resmen hedef gösterdi: TUSAŞ saldırısının arka planı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 16. BRICS Zirvesi için Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da temaslarda bulunurken eli kanlı terör örgütü PKK, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tesislerine saldırı düzenledi.

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BATI BAŞKAN ERDOĞAN VURGU YAPARKEN İSRAİL RESMEN HEDEF GÖSTERDİ

Batı basını Başkan Erdoğan'ın zirvede ön plana çıktığına dikkat çekerken İsrail ise TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ve BRICS Zirvesi ile ilgili skandal bir habere imza attı. Terör örgütü PKK'nın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ'a düzenlediği saldırının arka planında İsrail olduğuna yönelik soru işaretleri artarken Yediot Ahronot, "Zamanlama manidar" dedi ve İsrail parmağını resmen ilan etti.

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NEW YORK TIMES: BRICS ZİRVESİ'NDE ERDOĞAN ÖNE ÇIKTI

New York Times "Putin'in ev sahipliğindeki zirvede bir konuk öne çıktı: Erdoğan" başlığını kullandı ve Başkan Erdoğan'ın BRICS Zirvesi'ne katılan tek NATO ülkesi lideri olduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için övünç kaynağı olduğunu belirten New York Times, ziyaretin Batı'nın uyguladığı Rusya'yı "küresel parya" olmaktan uzak tuttuğunu belirtti.

New York Times, Takvim ekran görüntüsüNew York Times, Takvim ekran görüntüsü

ABD dergisi Foreign Policy ise "Türkiye'nin BRICS denge oyunu" başlığını kullandı ve "Ankara gruba katılmak için başvuruda bulunarak Batı'ya bu konuda hafife alınmaması gerektiği mesajını verdi" dedi.

Foreign Policy, Takvim ekran görüntüsüForeign Policy, Takvim ekran görüntüsü

İsrail BRIC baklasını çıkardı! ABD ‘ön plandaki tek lider’ dedi | Siyonist basın resmen hedef gösterdi: TUSAŞ saldırısının arka planı

İSRAİL GAZETESİNDE SKANDAL HABER

ABD gazetesi Başkan Erdoğan'ın BRICS'teki rolüne vurgu yaparken İsrail gazetesi Yediot Ahronot ise skandal bir habere imza attı. İsrail'in, terör örgütü PKK'nın Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tesislerine yönelik saldırısının arkasında olduğuna yönelik işaretler ön plana çıkarken İsrail basınında bir haber daha iddiaları güçlendirdi.

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GÖZLER İSRAİL'DEYKEN ZAMANLAMAYA DİKKAT ÇEKTİLER

Yediot Ahronot, terör örgütü PKK'nın Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tesislerine yönelik saldırı hakkındaki haberde şu ifadelere yer verildi.

Saldırı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'ya karşı bir güç gösterisi olarak ülkesinde düzenlediği uluslararası konferansa katıldığı bir dönemde gerçekleşti. Erdoğan öğleden sonra saldırıyı kınadı ve beraberindeki Putin de aynısını yaptı.

Yediot Ahronot, Takvim ekran görüntüsüYediot Ahronot, Takvim ekran görüntüsü

JERUSALEM POST TUSAŞ SALDIRISINI BÖYLE DUYURMUŞTU

Bir diğer İsrail gazetesi Jerusalem Post da dün TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı haberini Adana'daki İncirlik Üssü'nde Kasım 2023'te düzenlenen Gazze protestolarından bir kare ile duyurmuş ve soru işaretlerine yol açmıştı.

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