Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi, AA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın 16. BRICS Zirvesi için Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan 'da temaslarda bulunurken eli kanlı terör örgütü PKK, Ankara 'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı ( TUSAŞ ) tesislerine saldırı düzenledi.

BATI BAŞKAN ERDOĞAN VURGU YAPARKEN İSRAİL RESMEN HEDEF GÖSTERDİ

Batı basını Başkan Erdoğan'ın zirvede ön plana çıktığına dikkat çekerken İsrail ise TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ve BRICS Zirvesi ile ilgili skandal bir habere imza attı. Terör örgütü PKK'nın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ'a düzenlediği saldırının arka planında İsrail olduğuna yönelik soru işaretleri artarken Yediot Ahronot, "Zamanlama manidar" dedi ve İsrail parmağını resmen ilan etti.

NEW YORK TIMES: BRICS ZİRVESİ'NDE ERDOĞAN ÖNE ÇIKTI

New York Times "Putin'in ev sahipliğindeki zirvede bir konuk öne çıktı: Erdoğan" başlığını kullandı ve Başkan Erdoğan'ın BRICS Zirvesi'ne katılan tek NATO ülkesi lideri olduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için övünç kaynağı olduğunu belirten New York Times, ziyaretin Batı'nın uyguladığı Rusya'yı "küresel parya" olmaktan uzak tuttuğunu belirtti.

New York Times, Takvim ekran görüntüsü