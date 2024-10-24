İSRAİL GAZETESİNDE SKANDAL HABER
ABD gazetesi Başkan Erdoğan'ın BRICS'teki rolüne vurgu yaparken İsrail gazetesi Yediot Ahronot ise skandal bir habere imza attı. İsrail'in, terör örgütü PKK'nın Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tesislerine yönelik saldırısının arkasında olduğuna yönelik işaretler ön plana çıkarken İsrail basınında bir haber daha iddiaları güçlendirdi.
GÖZLER İSRAİL'DEYKEN ZAMANLAMAYA DİKKAT ÇEKTİLER
Yediot Ahronot, terör örgütü PKK'nın Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tesislerine yönelik saldırı hakkındaki haberde şu ifadelere yer verildi.
Saldırı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'ya karşı bir güç gösterisi olarak ülkesinde düzenlediği uluslararası konferansa katıldığı bir dönemde gerçekleşti. Erdoğan öğleden sonra saldırıyı kınadı ve beraberindeki Putin de aynısını yaptı.
Yediot Ahronot, Takvim ekran görüntüsü
JERUSALEM POST TUSAŞ SALDIRISINI BÖYLE DUYURMUŞTU
Bir diğer İsrail gazetesi Jerusalem Post da dün TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı haberini Adana'daki İncirlik Üssü'nde Kasım 2023'te düzenlenen Gazze protestolarından bir kare ile duyurmuş ve soru işaretlerine yol açmıştı.