Herkes korona sanıyordu meğer... Kalp krizi ve felç vakalarının artma sebebi ortaya çıktı!

Ksilitol, düşük kalorili bir şeker alkolü olup, genellikle şeker yerine kullanılan bir tatlandırıcıdır. Günlük hayatta sıkça karşılaşılan ksilitol içeren ürünlere örnekler şunlardır:
Şekersiz Sakızlar: Birçok şekerimsi sakız, ksilitol içerir ve diş sağlığı için tercih edilir.
Diş Macunları: Bazı diş macunları, diş çürümelerini önlemek için ksilitol içerebilir.
Şeker İçermeyen Şekerlemeler: Bazı tatlılar, özellikle diyabet hastaları için üretilen şeker içermeyen şekerlemeler, ksilitol kullanılarak tatlandırılır.
Unlu Mamuller: Bazı kurabiyeler, kekler ve diğer unlu mamuller, düşük kalorili olmaları için ksilitol içerebilir.
Ağız Bakım Ürünleri: Ağız spreyleri ve gargara solüsyonları da ksilitol içerebilir, çünkü ksilitol diş sağlığını korumak için kullanılan bir bileşendir.