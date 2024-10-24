Yenidoğan çetesi denetim sırasında hastaları saklamış! İğrenç diyaloglar otaya çıktı: 150-200 bin ciro yapacağız

Yenidoğan çetesinin rezillikleri bitmek bilmiyor. Çete lideri doktor Fırat Sarı ile Mehmet Gürül arasında gerçekleşen konuşma kayıtları soruşturma dosyasına girdi. Sarı, Gürül'e yaptığı telefon konuşmasında çetenin ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'e getirdiği hasta başına 20 bin lira verdiğini söyledi. 20 bin lira dışında Mert Özdemir'in eşi Melike Özdemir'e de sigorta yaptığı itirafında bulundu. Sarı telefon konuşmasında, "Mert'e getirdiği hastalar için 20 bin artı sigorta yapıyorum. Tabi karısının sigortasını yapıyorum" dedi.

"TABURCULUĞU UZATIN" Yine Fırat Sarı ile Gıyasettin Mert Özdemir arasında geçen başka bir konuşmada hastaların daha geç taburcu edilmesi gerektiğinden bahsedildiği görüldü. Sarı, "Taburcu süresinin azalması demek cironun daha azalması demek" demesinin üzerine Mert Özdemir'in "Dengelemek lazım. Şimdi biz hastayı azalttığımız zaman tepki olarak 'bak hasta azaldı. 25'e düştük' olmasın. Yeni taburculuğu uzatsınlar" diye yanıt vermesi dikkat çekti.