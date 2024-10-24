Semih Kılıçsoy kararı! Gio Lyon maçı 11’ini belirledi

AVRUPA LİGİ'NDE SON 8 MÜSABAKADA TEK GALİBİYET



Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi'nin ön elemeler sonrası aşamalarında çıktığı son 8 maçta tek galibiyet aldı. 2019-2020 sezonunda K Grubu'nda sırasıyla konuk olduğu Slovan Bratislava'ya 4-2, Braga'ya 3-1, Wolves'e de 4-0 kaybetti. Beşiktaş, evinde ise Wolves'e 1-0, Braga'ya 2-1 mağlup olurken, tek galibiyetini 2-1'lik skorla Bratislava'ya karşı elde etti. Beşiktaş, bu sezon da Avrupa Ligi'nde yeni formatın ilk haftasında Hollanda'da Ajax'a 4-0, ikinci haftada evinde Frankfurt'a 3-1 yenildi.



FRANSIZ TAKIMLARIYLA 11. KARŞILAŞMA



Siyah-beyazlı ekip, Fransız ekipleriyle Avrupa kupalarında 11. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, daha önce Marsilya, Paris Saint-Germain, Auxerre ve Lyon ile rakip oldu. Geride kalan 8 maçta Kartal, 2 galibiyet, 2, beraberlik, 4 de yenilgi aldı. 1994-1995 sezonunda Auxerre ile Kupa Galipler Kupası son 16 turunda oynayan Beşiktaş, sahasında 2-2 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 2-0 yenildi. 1997-1998 sezonunda Paris Saint-Germain ile grup aşamasında mücadele eden siyah-beyazlı takım, evinde 3-1 galip gelirken, Fransa'da ise 2-1 mağlup oldu. 2007-2008'de yine Şampiyonlar Ligi gruplarında bu kez Marsilya ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, dış sahada 2-0 kaybettiği rakibini İnönü'de 2-1'le geçmeyi başardı. 2016-2017 sezonunda Kartal, Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon ile eşleşti. Deplasmanda 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, evinde aynı skorla galip gelince mücadele uzatmalara ve ardından da penaltılara gitti. Beşiktaş, penaltılar sonucu rakibine elendi.



Kara Kartal, 2017-2018'de ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Monaco ile mücadele etti. Konuk olduğu rakibini 2-1 yenmeyi başaran İstanbul ekibi sahasından ise 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.



GIOVANNI VAN BRONCKHORST, LYON'A YABANCI DEĞİL



Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, İskoçya Ligi takımlarından Glasgow Rangers'ı çalıştırdığı dönemde 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Lyon ile mücadele etmişti. van Bronckhorst'un takımı, Fransa'da oynanan karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

