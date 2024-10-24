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Semih Kılıçsoy kararı! Gio Lyon maçı 11'ini belirledi

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçına çıkıyor. Siyah beyazlılar, Lyon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk iki maçından puansız ayrılan Kartal'da tek hedef sahadan galip ayrılmak. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte Lyon - Beşiktaş maçına dair tüm detaylar ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 11:10 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 11:10
Semih Kılıçsoy kararı! Gio Lyon maçı 11’ini belirledi

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında Lyon Stadı'nda Olympique Lyon mücadele edecek. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers yönetecek. UEFA Avrupa Ligi'nde lig sistemine göre oynanan yeni formattaki ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar, ikinci müsabakasında ise evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildi.

Semih Kılıçsoy kararı! Gio Lyon maçı 11’ini belirledi

AVRUPA KUPALARINDA 247. MAÇ

Beşiktaş, Lyon karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 247. maçına çıkacak. Kartal, geride kalan 246 mücadelede 92 galibiyet, 49 beraberlik ve 105 mağlubiyet yaşadı. Rakip ağları 329 kez sarsan siyah-beyazlılar, filelerinde 376 gole engel olamadı.

Semih Kılıçsoy kararı! Gio Lyon maçı 11’ini belirledi

AVRUPA LİGİ'NDE 126. KEZ BOY GÖSTERECEK

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 125 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, geride kalan maçlarda 54 galibiyet, 25 beraberlik ve 46 mağlubiyet aldı. Kartal, söz konusu müsabakalarda 198 kez gol sevinci yaşarken, ağlarında 166 gole engel olamadı.

Semih Kılıçsoy kararı! Gio Lyon maçı 11’ini belirledi
Semih Kılıçsoy kararı! Gio Lyon maçı 11’ini belirledi

AVRUPA LİGİ'NDE SON 8 MÜSABAKADA TEK GALİBİYET

Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi'nin ön elemeler sonrası aşamalarında çıktığı son 8 maçta tek galibiyet aldı. 2019-2020 sezonunda K Grubu'nda sırasıyla konuk olduğu Slovan Bratislava'ya 4-2, Braga'ya 3-1, Wolves'e de 4-0 kaybetti. Beşiktaş, evinde ise Wolves'e 1-0, Braga'ya 2-1 mağlup olurken, tek galibiyetini 2-1'lik skorla Bratislava'ya karşı elde etti. Beşiktaş, bu sezon da Avrupa Ligi'nde yeni formatın ilk haftasında Hollanda'da Ajax'a 4-0, ikinci haftada evinde Frankfurt'a 3-1 yenildi.

Semih Kılıçsoy kararı! Gio Lyon maçı 11’ini belirledi

FRANSIZ TAKIMLARIYLA 11. KARŞILAŞMA

Siyah-beyazlı ekip, Fransız ekipleriyle Avrupa kupalarında 11. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, daha önce Marsilya, Paris Saint-Germain, Auxerre ve Lyon ile rakip oldu. Geride kalan 8 maçta Kartal, 2 galibiyet, 2, beraberlik, 4 de yenilgi aldı. 1994-1995 sezonunda Auxerre ile Kupa Galipler Kupası son 16 turunda oynayan Beşiktaş, sahasında 2-2 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 2-0 yenildi. 1997-1998 sezonunda Paris Saint-Germain ile grup aşamasında mücadele eden siyah-beyazlı takım, evinde 3-1 galip gelirken, Fransa'da ise 2-1 mağlup oldu. 2007-2008'de yine Şampiyonlar Ligi gruplarında bu kez Marsilya ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, dış sahada 2-0 kaybettiği rakibini İnönü'de 2-1'le geçmeyi başardı. 2016-2017 sezonunda Kartal, Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon ile eşleşti. Deplasmanda 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, evinde aynı skorla galip gelince mücadele uzatmalara ve ardından da penaltılara gitti. Beşiktaş, penaltılar sonucu rakibine elendi.

Semih Kılıçsoy kararı! Gio Lyon maçı 11’ini belirledi

Kara Kartal, 2017-2018'de ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Monaco ile mücadele etti. Konuk olduğu rakibini 2-1 yenmeyi başaran İstanbul ekibi sahasından ise 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Semih Kılıçsoy kararı! Gio Lyon maçı 11’ini belirledi

GIOVANNI VAN BRONCKHORST, LYON'A YABANCI DEĞİL

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, İskoçya Ligi takımlarından Glasgow Rangers'ı çalıştırdığı dönemde 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Lyon ile mücadele etmişti. van Bronckhorst'un takımı, Fransa'da oynanan karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Semih Kılıçsoy kararı! Gio Lyon maçı 11’ini belirledi

LYON, TÜRK TAKIMLARIYLA 13. KEZ MÜCADELE EDECEK

Lyon ise bu müsabakayla birlikte Türk takımlarıyla 13. kez mücadele edecek. Türk takımlarına karşı ilk Avrupa maçına o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda 1991-1992 sezonunda Trabzonspor'la çıkan Olympique Lyon, 4-3 ve 4-1'lik skorlarla müsabakalardan mağlup ayrıldı. Fransız temsilcisi, 1997-1998 sezonunda ise Intertoto Kupası'nda İstanbulspor'la mücadele etti. Lyon, dış sahada 2-1 kaybettiği maçın rövanşında rakibini sahasında 2-0'la geçti. 2001-2002'de Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Fenerbahçe'yi 1-0 ve 3-1'lik skorlarla yenen Lyon, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda bir kez daha bir Türk takımıyla eşleşti. Olympique Lyon, Denizlispor'a konuk olduğu karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı, evinde ise 1-0 kaybetti. 2004-2005'te Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında bir kez daha Fenerbahçe'yle rakip olan Lyon, 3-1 ve 4-2'yle yine kazanan taraf oldu. 2016-2017 sezonunda ise Lyon, Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş ile eşleşti. Fransa'da 2-1 galip gelen Lyon, deplasmanda aynı skorla mağlup olunca mücadele önce uzatmalara ve ardından da penaltılara gitti. Olympique Lyon, penaltılar sonucu tur atlayan taraf oldu.

Semih Kılıçsoy kararı! Gio Lyon maçı 11’ini belirledi
Semih Kılıçsoy kararı! Gio Lyon maçı 11’ini belirledi

BEŞİKTAŞ'IN SIKINTISI KALEDE

Beşiktaş'ta, Lyon maçı öncesi kaleci Mert Günok'un sakatlığı bulunuyor. Siyah-beyazlılarda bu mücadelede kaleyi Ersin Destanoğlu'nun koruması bekleniyor. Ayrıca Gabriel Paulista ile Milot Rashica da sakatlıkları sebebiyle forma giyemeycek.

Semih Kılıçsoy kararı! Gio Lyon maçı 11’ini belirledi

SEMİH KILIÇSOY İLK 11'E

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Konyaspor maçında ilk 11'de görev verdiği Semih Kılıçsoy'u Lyon maçında da ilk 11'de başlatması bekleniyor.

Semih Kılıçsoy kararı! Gio Lyon maçı 11’ini belirledi

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN LYON MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Ersin Destanoğlu, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Musrati, Semih, Rafa, Muçi, Immobile.

Semih Kılıçsoy kararı! Gio Lyon maçı 11’ini belirledi

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