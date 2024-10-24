Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16. BRICS Zirvesi için gittiği Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da temaslarını sürdürüyor.
AİLE FOTOĞRAFINA KATILDI
Zirvenin ikinci gününde Başkan Erdoğan, BRICS Zirvesi'nde aile fotoğrafına katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16. BRICS Zirvesi için gittiği Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da temaslarını sürdürüyor.
AİLE FOTOĞRAFINA KATILDI
Zirvenin ikinci gününde Başkan Erdoğan, BRICS Zirvesi'nde aile fotoğrafına katıldı.
Liderlerin aile fotoğrafı için yerini aldığı sırası dikkat çeken bir detay kameralara yansıdı. Zirveye katılan ülkelerin liderleri yerlerini aldığında Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın yanında bir boşluk vardı.
GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'A ÇEVRİLDİ
Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ararken liderler bir anda salonun girişine bakmaya başladı.
Tam bu anda salona giren ve ön sıradaki yerini alan Başkan Erdoğan'ı gören liderlerin aralarındaki gülüşmeler kameralara yansıdı.
BRICS Zirvesi'ne damga vuran bu anlar, "Türk beklenendir" değerlendirmelerine beraberinde getirdi.
Erdoğan'ın yerini almasının ardından aile fotoğrafı çekildi.
Başkan Erdoğan ilk gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Vietnam Başbakanı Minh Chinh ile bir araya geldi.
PUTİN İLE KRİTİK TEMAS
Başkan Erdoğan Putin, ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının seyri, İsrail'in bölgede yayılan saldırıları, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.