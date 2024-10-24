Başkan Erdoğan BRICS Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı

Tam bu anda salona giren ve ön sıradaki yerini alan Başkan Erdoğan'ı gören liderlerin aralarındaki gülüşmeler kameralara yansıdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. (AA)

Başkan Erdoğan ilk gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Vietnam Başbakanı Minh Chinh ile bir araya geldi.



PUTİN İLE KRİTİK TEMAS

Başkan Erdoğan Putin, ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının seyri, İsrail'in bölgede yayılan saldırıları, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.