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Başkan Erdoğan BRICS Zirvesi'nde aile fotoğrafına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16. BRICS Zirvesi için gittiği Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da temaslarını sürdürüyor. Zirvenin ikinci gününde Başkan Erdoğan, BRICS Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı. Başkan Erdoğan'ın son anda salona girmesi "Türk beklenendir" değerlendirmelerine beraberinde getirdi.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 11:02 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 11:46
Başkan Erdoğan BRICS Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16. BRICS Zirvesi için gittiği Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da temaslarını sürdürüyor.

BRICS Zirvesi'nden aile fotoğrafı

AİLE FOTOĞRAFINA KATILDI
Zirvenin ikinci gününde Başkan Erdoğan, BRICS Zirvesi'nde aile fotoğrafına katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'nde çekilen aile fotoğrafında yer aldı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'nde çekilen aile fotoğrafında yer aldı. (AA)

Liderlerin aile fotoğrafı için yerini aldığı sırası dikkat çeken bir detay kameralara yansıdı. Zirveye katılan ülkelerin liderleri yerlerini aldığında Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın yanında bir boşluk vardı.

BRICS Zirvesi'nde gözler Başkan Erdoğan'a çevrildi. (Ekran görüntüsü) BRICS Zirvesi'nde gözler Başkan Erdoğan'a çevrildi. (Ekran görüntüsü)

GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'A ÇEVRİLDİ
Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ararken liderler bir anda salonun girişine bakmaya başladı.

Başkan Erdoğan BRICS Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'nde aile fotoğrafında yer aldı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'nde aile fotoğrafında yer aldı. (AA)

Tam bu anda salona giren ve ön sıradaki yerini alan Başkan Erdoğan'ı gören liderlerin aralarındaki gülüşmeler kameralara yansıdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'nde aile fotoğrafında yer aldı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'nde aile fotoğrafında yer aldı. (AA)


BRICS Zirvesi'ne damga vuran bu anlar, "Türk beklenendir" değerlendirmelerine beraberinde getirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'nde aile fotoğrafında yer aldı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'nde aile fotoğrafında yer aldı. (AA)

Erdoğan'ın yerini almasının ardından aile fotoğrafı çekildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. (AA)

Başkan Erdoğan ilk gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Vietnam Başbakanı Minh Chinh ile bir araya geldi.


PUTİN İLE KRİTİK TEMAS
Başkan Erdoğan Putin, ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının seyri, İsrail'in bölgede yayılan saldırıları, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Kazanda kazan kazan vakti! Türkiye BRICS üyeliğinin eşiğinde... Başkan Erdoğan temaslara başladıKazanda kazan kazan vakti! Türkiye BRICS üyeliğinin eşiğinde... Başkan Erdoğan temaslara başladı

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