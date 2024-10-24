Ankara Kahramankazan'da bulunan Türkiye'nin strajik kurumlarından TUSAŞ'a yönelik düzenlenen alçak terör saldırısında şehit olanların kimlikleri tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saldırıda makine mühendisi Zahide Güçlü, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, çalışan Hasan Hüseyin Cambaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.
Zahide Güçlü Ekici. (Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)
Şehitlerimizden Zahide Güçlü Ekici'nin hayatı ve şehadeti yürekleri burktu.
1988 doğumlu olan Ekici'nin hayatının son yıllarında üst üste acılar yaşadığı öğrenildi.
Ekici, 2020 yılının sonlarına doğru annesini kaybetti. 2021'de ise tek çocuğu olan kızının 6 yaşındayken kanser olduğunu öğrendi.
KIZININ EVİNE DÖNDÜĞÜ DÖNEMDE ŞEHİT OLDU
Kızının eve döndüğü dönemde kendisi şehit düştü
2023'e kadar 2 sene boyunca hastanede kalan küçük kız, tedaviye yanıt vererek ve iyileşmeye başlayarak yakın zamanda evine dönmüştü.
Alçak teröristler, ilkokula giden ve hayata yeniden tutunan E. Ekici'yi annesinden ayırdı.
Gökbey (AA)
GÖKBEY'İN YAPIMINDA AKTİF ROL ALDI
Ekici'nin eşi ile üniversitede tanıştığı öğrenildi. Zahide Güçlü Ekici, Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde aynı bölümü okuduğu arkadaşı Y. Ekici ile lisans eğitimini tamamladıktan sonra evlendi.
TUSAŞ'ın millileştirme ve yerlileştirme projelerinde sıkça rol alan Zahide Güçlü Ekici, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sivil havacılık alanlarında kullanılması amacıyla Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre üretilen GÖKBEY helikopterinin imalatında da aktif görev aldı.