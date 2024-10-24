Zahide Güçlü Ekici. (Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)

ÇİÇEĞİ ALAMAYA GİTTİĞİNDE ŞEHİT OLDU

Yakın çevresi tarafından yaptığı hayır işleriyle bilinen 36 yaşındaki başmühendis, özellikle kanser olan çocuklara destekte bulunuyordu.

Uzmanlık alanı makine mühendisliği olan başmühendis Zahide Güçlü Ekici'nin evlilik yıl dönümleri sebebiyle eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere nizamiyeye indiği sırada hain saldırıda yaralandı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu belirlendi.