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TUSAŞ saldırısında şehit olanların kimlikleri açıklandı | Gökbey'in mühendisi Zahide Güçlü Ekici’nin hikayesi kahretti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belirlendi. Hain saldırıda şehit düşen başmühendis Zahide Güçlü Ekici’nin, hem hayat hikayesi hem de şehadete gittiği yol yürekleri dağladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 08:54 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 10:10
TUSAŞ saldırısında şehit olanların kimlikleri açıklandı | Gökbey’in mühendisi Zahide Güçlü Ekici’nin hikayesi kahretti

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Ankara Kahramankazan'da bulunan Türkiye'nin strajik kurumlarından TUSAŞ'a yönelik düzenlenen alçak terör saldırısında şehit olanların kimlikleri tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saldırıda makine mühendisi Zahide Güçlü, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, çalışan Hasan Hüseyin Cambaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

Zahide Güçlü Ekici. (Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)Zahide Güçlü Ekici. (Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)

Şehitlerimizden Zahide Güçlü Ekici'nin hayatı ve şehadeti yürekleri burktu.

1988 doğumlu olan Ekici'nin hayatının son yıllarında üst üste acılar yaşadığı öğrenildi.

Ekici, 2020 yılının sonlarına doğru annesini kaybetti. 2021'de ise tek çocuğu olan kızının 6 yaşındayken kanser olduğunu öğrendi.

KIZININ EVİNE DÖNDÜĞÜ DÖNEMDE ŞEHİT OLDU
Kızının eve döndüğü dönemde kendisi şehit düştü

2023'e kadar 2 sene boyunca hastanede kalan küçük kız, tedaviye yanıt vererek ve iyileşmeye başlayarak yakın zamanda evine dönmüştü.

Alçak teröristler, ilkokula giden ve hayata yeniden tutunan E. Ekici'yi annesinden ayırdı.

Gökbey (AA)Gökbey (AA)

GÖKBEY'İN YAPIMINDA AKTİF ROL ALDI
Ekici'nin eşi ile üniversitede tanıştığı öğrenildi. Zahide Güçlü Ekici, Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde aynı bölümü okuduğu arkadaşı Y. Ekici ile lisans eğitimini tamamladıktan sonra evlendi.

TUSAŞ'ın millileştirme ve yerlileştirme projelerinde sıkça rol alan Zahide Güçlü Ekici, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sivil havacılık alanlarında kullanılması amacıyla Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre üretilen GÖKBEY helikopterinin imalatında da aktif görev aldı.

TUSAŞ saldırısında şehit olanların kimlikleri açıklandı | Gökbey’in mühendisi Zahide Güçlü Ekici’nin hikayesi kahretti

Zahide Güçlü Ekici. (Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)Zahide Güçlü Ekici. (Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)

ÇİÇEĞİ ALAMAYA GİTTİĞİNDE ŞEHİT OLDU
Yakın çevresi tarafından yaptığı hayır işleriyle bilinen 36 yaşındaki başmühendis, özellikle kanser olan çocuklara destekte bulunuyordu.

Uzmanlık alanı makine mühendisliği olan başmühendis Zahide Güçlü Ekici'nin evlilik yıl dönümleri sebebiyle eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere nizamiyeye indiği sırada hain saldırıda yaralandı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu belirlendi.

Şehit güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan (DHA)Şehit güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan (DHA)

EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI
Terör saldırısında şehit olan 5 kişinin içerisinde yer alan güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın evine Türk bayrakları asıldı ve yakınları taziyeye geldi.

Şehit Atakan Şahin Erdoğan'ın cenazesi yarın ikindi namazının ardından Cimşit Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

Şehit Cengiz Coşkun (DHA)Şehit Cengiz Coşkun (DHA)

Terör saldırısında hayatını kaybeden kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun'un Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Hıdırlık köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi.

Ailesinin uzun süredir Ankara'da yaşadığı öğrenildi. Diş hekimi Aysan Süngü Coşkun ile evli olan Cengiz Coşkun'un Alaz adında bir çocuğu bulunduğu belirtildi. Coşkun'un cenazesinin Ankara'da defnedileceği bildirildi.

Şehit taksici Murat Arslan (DHA)Şehit taksici Murat Arslan (DHA)

Teröristlerin şehit ettiği taksi şoförü Murat Arslan'ın ise üç çocuğu olduğu öğrenildi.

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