SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İmralı'nın kapıları 43 ay sonra açıldı! DEM'li Ömer Öcalan PKK elebaşı amcası Abdullah Öcalan ile görüştü... Manidar zamanlama

Türk siyasetindeki 'İç cepheyi' sağlam tutma girişimleri ve Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışının etkileri sürüyor. Geride bıraktığımız gün İmralı'da zamanlaması manidar bir ziyaret gerçekleşti. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni DEM Şanlıurfa vekili Ömer Öcalan, amcası ile görüştü. 11.00’de başlayan görüşmenin 2 saat sürdüğü öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 09:06 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 09:12
İmralı’nın kapıları 43 ay sonra açıldı! DEM’li Ömer Öcalan PKK elebaşı amcası Abdullah Öcalan ile görüştü... Manidar zamanlama

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Orta Doğu'da yanan ateş ve Suriye - Irak denklemindeki sıkıntılar sürerken 'iç cepheyi' sağlam tutma girişimleri hız kazandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli İmralı'daki hain Öcalan'a yaptığı "Gelsin Meclis'te PKK'yı lağvetsin" çağrısı ile siyasetin gündemini değiştirdi.
Devlet Bahçeliden tarihi İmralı çağrısı: Tecridi kaldırılırsa TBMMye gelsin terör bitti desinDevlet Bahçeliden tarihi İmralı çağrısı: Tecridi kaldırılırsa TBMMye gelsin terör bitti desin


Bu hamleyle İmralı - DEM hattının devreye sokulup Kandil - ABD denkleminin saf dışı bırakılmak istendiği konuşuluyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresi kişisel hesaplara kurban edilmesin!" uyarısı bulunup "Terörsüz, şiddetsiz Türkiye inşa edelim" çağrısı yaptı.

CHP'den süreci destekleyen açıklamalar peşi sıra geldi.
Son dakika: Ankara TUSAŞa zamanlaması manidar terör saldırısı! Şehit ve yaralılar var... Açıklamalar peş peşeSon dakika: Ankara TUSAŞa zamanlaması manidar terör saldırısı! Şehit ve yaralılar var... Açıklamalar peş peşe



TUSAŞ'A ZAMAN AYARLI SALDIRI

Türkiye iç cepheyi sağlam tutmaya çalışırken terör baronları Ankara'daki TUSAŞ'a zaman ayarlı bir saldırı düzenledi.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İmralı'ya manidar bir isim gitti.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni DEM Şanlıurfa vekili Ömer Öcalan, amcasını İmralı'da ziyaret etti.
İmralı’nın kapıları 43 ay sonra açıldı! DEM’li Ömer Öcalan PKK elebaşı amcası Abdullah Öcalan ile görüştü... Manidar zamanlama
PKK elebaşı Abdullah Öcalan (Takvim.com.tr / Arşiv)PKK elebaşı Abdullah Öcalan (Takvim.com.tr / Arşiv)

43 AY SONRA İLK GÖRÜŞME

En son Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, 12 Ağustos 2019 tarihinde İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. 43 aydır Öcalan'ın görüşme yapmasına izin verilmiyordu. Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, dün İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüştü. Saat 11.00'de başlayan görüşme öğleden sonra devam etti. Görüşmenin 2 saat sürdüğü öğrenildi.

BAŞVURUDA BULUNMUŞTU

Ömer Öcalan, 14 Ağustos 2024 tarihinde Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunarak Abdullah Öcalan ile görüşme talebinde bulunmuştu. Ömer Öcalan başvurusunu aile adına yapmış ve "Yeğen olarak 16 Ağustos 2024 tarihinde sayın Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek istiyorum" demişti. Öcalan'ın avukatları da görüşme talebinde bulunmuştu. Ancak yapılan değerlendirme sonucunda Ömer Öcalan'ın görüşmesine izin verildi. Ömer Öcalan, dün hazırlanan bir feribotla İmralı Adası'na geçerek Abdullah Öcalan'la görüştü.


TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: TUSAŞ şehitlerinin kanı yerde kalmadı! MİT PKK hedeflerini dümdüz etti... Operasyonlar aralıksız sürecek
TUSAŞ’a terör saldırısında öne çıkan 3 detay! | Karanlık güçler tetikte! Hain pusunun ardında kim var?
Yenidoğan çetesi denetim sırasında hastaları saklamış! İğrenç diyaloglar otaya çıktı: 150-200 bin ciro yapacağız
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için kazılan çukur görüntülendi!
Son dakika: Ankara TUSAŞ’a zamanlaması manidar terör saldırısı! Şehit ve yaralılar var... Açıklamalar peş peşe
Cehennemlik iblisin hesabı mahşere kaldı! FETÖ’nün Türk ekonomisine zararı 500 milyar doları aştı... MASAK haşhaşilerin tepesine çöktü
ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON AYARI | Masada hangi rakamlar konuşulacak? İşte artışa ilişkin önemli mesajlar
TUSAŞ’a terör saldırısının arkasında İsrail izi! ABD’den ikiyüzlü taziye
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda çalışana 3 yevmiye! Nasıl hesaplama yapılıyor?
TUSAŞ çalışanı alçak saldırının ardından var gücüyle haykırdı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız
MSB açıkladı: Suriye ve Irak’taki 32 terör hedefi imha edildi
Başkan Erdoğan’dan TUSAŞ açıklaması: Hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır
TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı: Teröristler taksi durağına el ele gelmiş!
Kazan’da ’kazan kazan’ vakti! Türkiye BRICS üyeliğinin eşiğinde... Başkan Erdoğan temaslara başladı
CANLI | İsrail gece Beyrut’a bomba yağdırdı! Bomba iddia: İran’a saldırı an meselesi
SON DAKİKA