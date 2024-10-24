İmralı’nın kapıları 43 ay sonra açıldı! DEM’li Ömer Öcalan PKK elebaşı amcası Abdullah Öcalan ile görüştü... Manidar zamanlama

PKK elebaşı Abdullah Öcalan (Takvim.com.tr / Arşiv)

43 AY SONRA İLK GÖRÜŞME



En son Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, 12 Ağustos 2019 tarihinde İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. 43 aydır Öcalan'ın görüşme yapmasına izin verilmiyordu. Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, dün İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüştü. Saat 11.00'de başlayan görüşme öğleden sonra devam etti. Görüşmenin 2 saat sürdüğü öğrenildi.

BAŞVURUDA BULUNMUŞTU

Ömer Öcalan, 14 Ağustos 2024 tarihinde Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunarak Abdullah Öcalan ile görüşme talebinde bulunmuştu. Ömer Öcalan başvurusunu aile adına yapmış ve "Yeğen olarak 16 Ağustos 2024 tarihinde sayın Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek istiyorum" demişti. Öcalan'ın avukatları da görüşme talebinde bulunmuştu. Ancak yapılan değerlendirme sonucunda Ömer Öcalan'ın görüşmesine izin verildi. Ömer Öcalan, dün hazırlanan bir feribotla İmralı Adası'na geçerek Abdullah Öcalan'la görüştü.





