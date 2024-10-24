Spor yazarları Galatasaray - Elfsborg maçını değerlendirdi! "Amatörce bile değil"

MUSTAFA ÇULCU – ÖRNEK ALINMALI Galatasaray oyunu öne yıkamadı, baskı kuramadı önde oynayıp orada kaybedip orada kazanıp üretemedi. Daha çok kontratakla pozisyon buldu. Savunmada kalabalık olunduğu anlarda zaman zaman organize olmakta sıkıntılar yaşandı. Sara'nın Barış'a yaptığı asist harikaydı. Topu rakibe bırakıp kontratakla gelmesi beklenen atletik Elfsborg beklentilerin aksine organize pas oyunu ile oynadı.

Galatasaray'ın en zayıf karnı Yunus ile Abdülkerim arasını iyi kullandılar. Rakip kalecinin en büyük zaafı olan ilk topları sektirmesi kontrolde sıkıntı yaşamasından Galatasaray daha fazla faydalanmalıydı. Üretemediği savunmada sıkıntıların yaşandığı anlarda oyuncu değişiklikleri bu kadar gecikmemeli. Elfsborg oyundan hiç düşmedi. Özellikle son bölümde Galatasaray'a sıkıntılı anlar yaşattı. Buna rağmen üç puanı alan taraf Galatasaray oldu.