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Spor yazarları Galatasaray - Elfsborg maçını değerlendirdi! "Amatörce bile değil"

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. maçına Elfsborg karşısına çıktı. Aslan, ilk yarısını oldukça rahat kapattığı maçı zora soktu ve sahadan 4-3 galip ayrıldı. Spor yazarları Galatasaray - Elfsborg maçını değerlendirirken o yıldız için flaş ifadeler kullandılar. İşte o yazılar...

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 09:05 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 09:05
Spor yazarları Galatasaray - Elfsborg maçını değerlendirdi! Amatörce bile değil

MUSTAFA ÇULCU – ÖRNEK ALINMALI

Galatasaray oyunu öne yıkamadı, baskı kuramadı önde oynayıp orada kaybedip orada kazanıp üretemedi. Daha çok kontratakla pozisyon buldu. Savunmada kalabalık olunduğu anlarda zaman zaman organize olmakta sıkıntılar yaşandı. Sara'nın Barış'a yaptığı asist harikaydı. Topu rakibe bırakıp kontratakla gelmesi beklenen atletik Elfsborg beklentilerin aksine organize pas oyunu ile oynadı.

Spor yazarları Galatasaray - Elfsborg maçını değerlendirdi! Amatörce bile değil

Galatasaray'ın en zayıf karnı Yunus ile Abdülkerim arasını iyi kullandılar. Rakip kalecinin en büyük zaafı olan ilk topları sektirmesi kontrolde sıkıntı yaşamasından Galatasaray daha fazla faydalanmalıydı. Üretemediği savunmada sıkıntıların yaşandığı anlarda oyuncu değişiklikleri bu kadar gecikmemeli. Elfsborg oyundan hiç düşmedi. Özellikle son bölümde Galatasaray'a sıkıntılı anlar yaşattı. Buna rağmen üç puanı alan taraf Galatasaray oldu.

Spor yazarları Galatasaray - Elfsborg maçını değerlendirdi! Amatörce bile değil

17 yıllık FIFA deneyimine sahip 44 yaşındaki Matej Jug hakemliğinin son yılını yaşıyor. Sakin ve kararlı bir yönetim sergiledi. Futbolun doğasında olan basit temaslara izin verdi, oyuna tempo kattı. Oyunun kontrolü hep elindeydi. Problem çözen olgun hakemliği ile kabul gördü. Toplam 16 faul ve 2 sarı kartla maçı tamamladı. 25. dakikada Galatasaray penaltı bekledi, lakin top Holmen'in kapalı olan sağ koluna geldi. Penaltı olmaz. Devam kararı doğru.

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