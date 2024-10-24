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Son dakika: TUSAŞ şehitlerinin kanı yerde kalmadı! MİT PKK hedeflerini dümdüz etti... "Operasyonlar aralıksız sürecek"

Milli İstihbarat Teşkilatı, 23 Ekim 2024 tarihinde Ankara’da, Türk Havacılık Uzay Sanayi Anonim Şirketi (TUSAŞ)’a yönelik gerçekleştirilen menfur saldırının ardından Suriye ve Irak’ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 08:37 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 08:52
Son dakika: TUSAŞ şehitlerinin kanı yerde kalmadı! MİT PKK hedeflerini dümdüz etti... Operasyonlar aralıksız sürecek

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MİT ŞEHİTLERİN KANINI YERDE BIRAKMADI

Milli İstihbarat Teşkilatı, 23 Ekim 2024 tarihinde Ankara'da, Türk Havacılık Uzay Sanayi Anonim Şirketi (TUSAŞ)'a yönelik gerçekleştirilen menfur saldırının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti.

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK hedefleri dümdüz edildi (Takvim.com.tr)TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK hedefleri dümdüz edildi (Takvim.com.tr)

MİT tarafından, söz konusu operasyonlarda Suriye'de ve Irak'ta PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı.

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK hedefleri dümdüz edildi (Takvim.com.tr)TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK hedefleri dümdüz edildi (Takvim.com.tr)

OPERASYONLAR ARALIKSIZ SÜRECEK

Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonlarına aralıksız devam edecek.


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