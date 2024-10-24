Son dakika: TUSAŞ şehitlerinin kanı yerde kalmadı! MİT PKK hedeflerini dümdüz etti... "Operasyonlar aralıksız sürecek"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Ankara'daki tesislerine zamanlaması manidar bir terör saldırısı düzenlendi.
Kalleş saldırıyı PKK'nın yaptığı tespit edilirken 5 vatan evladı şehadet şerbeti içti.
MİT ŞEHİTLERİN KANINI YERDE BIRAKMADI
Milli İstihbarat Teşkilatı, 23 Ekim 2024 tarihinde Ankara'da, Türk Havacılık Uzay Sanayi Anonim Şirketi (TUSAŞ)'a yönelik gerçekleştirilen menfur saldırının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti.
TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK hedefleri dümdüz edildi (Takvim.com.tr)
MİT tarafından, söz konusu operasyonlarda Suriye'de ve Irak'ta PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı.
TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK hedefleri dümdüz edildi (Takvim.com.tr)
OPERASYONLAR ARALIKSIZ SÜRECEK
Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonlarına aralıksız devam edecek.