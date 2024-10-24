KAAN, GÖKBEY, ANKA ve nicelerinin üretildiği yer olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine zaman ayarlı kalleş bir terör saldırısı düzenlendi. Bölgede patlama meydana geldi. Çatışma sesleri yükseldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehitlerin ve yaralıların olduğunu duyurdu.
İşte iç cepheye kurulan zaman ayarlı pusundan dakika dakika tüm detaylar;
Ankara'da dün saat 15.26'da biri kadın 2 teröristin düzenlediği saldırının ardından TUSAŞ'ta güvenlik önlemleri arttıldı. Mesai saatinin başlaması ile çalışanlar Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine gelirken, jandarma asayiş kontrol noktası öncesinde ayrı bir kontrol noktası kuruldu. Giren araçlarda bulunanlara yönelik kimlik kontrolü yapılırken, gerekli kimliklere sahip olmayanlar ise içeri alınmıyor. Tesis içine girmek isteyen taksiler ise ayrı bir şekilde aranıyor.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Savunma sanayinin iftihar ettiğimiz kuruluşlarından birisine karşı gerçekleştirilen bu saldırı bize bir şey öğretiyor; Türkiye milli savunma sanayiinde daha ileri adımlar atmak mecburiyetindedir" dedi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları tedavi gördükleri Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Kurtulmuş, çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Özellikle özel harekat polisi arkadaşlarımızı, güvenlik görevlisi arkadaşlarımızı göstermiş olduğu üstün kararlılık ve cesaret dolayısıyla tebrik ediyoruz. Eğer anında ve çok etkin müdahaleleri olmasaydı belki bugün tablo daha ağır olabilirdi. Bu çatışmaya kısa süre içinde girerek teröristlerin ölmelerine, kendilerini patlatmalarına vesile olan bir mücadele içinde oldular" dedi.
Kurtulmuş, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyerek, "İnşallah teröre karşı bu mücadelede yek vücut olarak, bir ve beraber olarak, sadece bu 2 terörist değil, onları oraya gönderen irade, onları destekleyen, onlara siyasi destek veren, askeri destek veren, onlara lojistik destek veren ve Türkiye'nin önünü tıkamak için, Türkiye'nin büyük hedeflerini gerçekleştirmesine engel olmak için oyun kuranların kimler olduğunu biliyoruz. Onlara karşı da mücadelemize devam edeceğiz. Savunma sanayinin iftihar ettiğimiz kuruluşlarından birisine karşı gerçekleştirilen bu saldırı bize bir şey öğretiyor. Türkiye milli savunma sanayiinde daha ileri adımlar atmak mecburiyetindedir. Yek vücut olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek, dünyada en önemli ülkelerden biri olmaya devam edeceğiz. Allah milletimizin önüne engel çıkarmaya çalışanlara fırsat vermesin, birliğimizi ve beraberliğimizi yok etmek isteyenlere fırsat vermesin. Teröre ve terör baronlarına, onların arkasındaki Türkiye düşmanı iradeye de Cenab-ı Allah fırsat vermesin. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu.
Buna göre, saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.
Saldırıda yaralanan 22 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Şehitlerden Zahide Güçlü'nün, eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi.
Bu arada teröristlerin Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, beraberindeki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananları Etlik Şehir Hastanesinde ziyaret etti.
Hastaneden ayrılırken açıklamada bulunan Yılmaz, terörü ve terörün arkasında olanları lanetledi.
Bu menfur olayda 5 şehidin, 22 yaralının bulunduğunu aktaran Yılmaz, yaralıların çoğunun iyi durumda olduğunu söyledi.
Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Yılmaz, yaralılara da acil şifa temennisinde bulundu.
Olayın ilk anından itibaren müdahale eden güvenlik güçlerine, sağlık birimlerine, soruşturma süreci başlatan adli birimlere şükranlarını sunan Yılmaz, "Kahraman güvenlik güçlerimiz hemen müdahalelerini yaptılar ve teröristler etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili teferruatlı çalışmalarını İçişleri Bakanlığımız sürdürüyor." açıklamasında bulundu.
Yılmaz, terör olaylarının Türkiye'ye korku salmak, halkın huzurunu kaçırmak gibi amaçlarının olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Bugün yaşadığımız terör saldırısı, ülkemizin savunma sanayini, savunma sanayinin geldiği noktayı, başarıları hedef alan bir terör saldırısı. Şunu açık ve net ifade etmek isteriz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terör eylemi yapanlar, teröristler ve bunları araç olan kullananlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Ülkemizin huzurunu da bozamayacaklar, savunma sanayindeki güçlü yürüyüşümüze de hiçbir şekilde engel olamayacaklar. Kahraman savunma sanayi çalışanlarımızın moralini de hiçbir zaman bozamayacaklar. Tam aksine bu menfur hadiseler, bizim savunma sanayindeki azmimizi de ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliği konusundaki hassasiyetimizi daha da artıracaktır. Birlik, beraberlik, milli birlik içinde, bütün kurumlarımızın güçlü çalışmalarıyla teröre karşı kararlı, azimli mücadelemizi sürdüreceğiz."
"7 POLİSİMİZ YARALI AMA DURUMLARI İYİ"
Olayla ilgili spekülatif haberlere itibar edilmemesini isteyen Yılmaz, yetkili kişiler ve kurumlar tarafından yapılan açıklamalarla kamuoyunun sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.
Bakanların, kurumların bilgiler olgunlaştıkça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini belirten Yılmaz, olayın ardından acil yapılması gerekenlerin yapıldığını, daha geniş anlamda analizlerin ilgili kurumlarca gerçekleştirileceğini kaydetti.
Yılmaz, "şehit ve yaralıların görevlerinin" sorulması üzerine, şunları ifade etti:
"Bir taksi şoförü kardeşimiz var şehit olan, diğerleri TUSAŞ görevlileri. Polisimizden şehit yok, 7 polisimiz yaralı ama durumları iyi. Tedbir amaçlı büyük bir kısmı hastanelerimizde tutuluyor. Ne olur ne olmaz diye müşahede altında tutuluyorlar. Bir ağır yaralımız var, onun dışındakiler büyük oranda hafif yaralarla hastanelerimize gelmiş durumdalar. Bu kardeşlerimiz de sağlık personelimiz emin olduğunda taburcu edileceklerdir."
"KİMLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünü ve onun destekçilerini lanetledi.
Terör örgütlerinin hiçbir zaman hedeflerine ulaşamayacaklarını ifade eden Yerlikaya, şehit yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından operasyon gerçekleştiren jandarma ve emniyet birimlerine özverili çalışmaları için teşekkür eden Yerlikaya, saldırıda yaralanan 22 kişiden 7'sinin özel harekat polisi olduğunu söyledi.
Yerlikaya, "Ankara Cumhuriyet Başsavcımız ve 8 arkadaşı şu anda eylemin gerçekleştirildiği yerlerde soruşturma ve oradaki bütün bilgi, done ilgili çalışmalarını büyük bir titizlikle yapıyor. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları bu olayın açıklığa kavuşturulması için ayaktadır." dedi.
Teröristlerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Yerlikaya, "Çalışmalar devam ediyor tamamlanır tamamlanmaz bunu sizlere açıklayacağız." diye konuştu.
Yerlikaya saldırıya ilişkin, "Güvenlik ve istihbarat birimlerimizin görüşmeleri doğrultusunda ve önceki bu tür eylemlerle kıyaslandığı zaman saldırının PKK terör örgütüyle ilgili olduğuyla ilgili kuvvetli kanaat hasıl. Ancak netleşmesi kimlik tespitleri bittikten sonra olacak. Bunu da sizlerle beraber kamuoyuna, aziz milletimize açıklayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Yerlikaya, "Savunma sanayisini milli ve yerli yapma ile ilgili kararlılığımız Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde durmadan duraksamadan devam edecek hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
"TERÖRÜ, TERÖRÜ DESTEKLEYENLERİ LANETLİYORUM"
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Türkiye'nin bugün yaşanan acıyı bir daha yaşamaması temennisinde bulundu. Memişoğlu, terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.
Bakan Memişoğlu, 5 şehit, 22 yaralının bulunduğunu ifade ederek, yaralılardan üçünün taburcu edildiğini, birinin durumunun kritik, diğerlerinin genel durumlarının ise iyi olduğunu dile getirdi.
Memişoğlu, "Terörü, terörü destekleyenleri lanetliyorum. Bir daha böyle acıları ülkemizin görmemesini diliyorum." dedi.
"İLK ANDAN İTİBAREN PSİKOSOSYAL DESTEK EKİPLERİMİZ SAHADALAR"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, menfur saldırıyı gerçekleştiren terör örgütlerini lanetledi, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Yaralıları ziyaret ettiklerini ifade eden Göktaş, Etlik Şehir Hastanesinde 6 yaralının bulunduğunu, durumlarının gayet iyi olduğunu söyledi.
Göktaş, "Bu menfur saldırıları gerçekleştirenler asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Aile Bakanlığı olarak ilk andan itibaren psikososyal destek ekiplerimiz, hem şehit yakınlarımıza hem yaralılarımıza ayrıca bu patlamadan etkilenen bütün vatandaşlarımıza destek olmak için sahadalar. Milletimizin başı sağ olsun, bütün vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun. Terör örgütleri asla amaçlarına ulaşamayacak. Teröre karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Yılmaz ve bakanlara, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da eşlik etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında 5 kişinin şehit olduğunu, 22 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Bilkent Şehir Hastanesinde, terör saldırısında yaralanan vatandaşları ziyaret etti.
Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, saldırıda yaralanan 7 kişinin bu hastanede bulunduğunu belirterek, yaralıların 4'ü ile görüştüklerini ve durumlarının iyi olduğunu söyledi.
Bilkent Şehir Hastanesindeki doktorlara özenli çalışmaları için teşekkür eden Yerlikaya, "Maalesef şehit sayımız 5 oldu. Toplam yaralı sayımız 22. 7 yaralımız burada yatıyor, 1 hastamız taburcu oldu, 2'si de taburcu olmak üzere, dolayısıyla 19 yaralımızın tedavisi süreçleri hastanelerde devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, 19 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu, 1'inin Bilkent Şehir Hastanesi, diğerinin Etlik Hastanesinde tedavi gördüğü bilgisini paylaşarak, Etlik'e de giderek ziyarette bulunacaklarını bildirdi.
Yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Yerlikaya, "Rabbim onları ailelerine, teşkilatımıza, aziz milletimize bağışlasın. Hekimlerimize, başından beri büyük bir hassasiyet gösteren valimize ve il sağlık müdürümüze teşekkür ediyorum." diye konuştu.
TUSAŞ'ın önündeki açıklamalarında biri kadın 2 teröristin ölü ele geçirildiği bilgisini verdiğini anımsatan Yerlikaya, "Kimlik çalışmaları, parmak izi ile ilgili tespit süreci devam ediyor. Bunlar belli olur olmaz kimliklerini ve hangi terör örgütünün yaptığı gibi bilgileri bizler vereceğiz." dedi.
Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:
"Savunma Bakanı'mızın açıklamalarını da işittik. Biz başından beri bu eylemin oluş stili, oradaki izlemiş olduğumuz görüntüler büyük ihtimalle PKK'nın yaptığı ile ilgili. Değerlendirmemiz bu ama kimlik tespitlerinin netleşmesi ve diğer delillerin netleşmesi ile birlikte bunları tekraren sizlerle paylaşacağız. Alçak, hain terör örgütünü lanetliyoruz, terörün bir insanlık suçu olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye ideali ile Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde biz terörün nefesini kesmek onların en sonuncusunu da etkisiz hale getirmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Ankara'mıza, bütün aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Tekrar tedavi sürecinde olan bütün yaralılarımıza da Cenabıallah'tan acil şifalar diliyorum, şehitlerimizin mekanı cennet olsun diyorum, ruhları şad olsun diyorum, tüm yakınlarına teşkilatına, çalışanlarına, mesai arkadaşlarına da ve aziz milletimize de başsağlığı diliyorum."
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin, "En son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız, bu yapılanı ve acılarını misliyle çıkaracağız. Bunu herkes görecek." dedi.
SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı için İstanbul'da bulunan Bakan Güler, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
Güler, şunları kaydetti:
"TUSAŞ tesislerimize her zaman yaptıkları gibi alçakça, şerefsizce bir saldırı yaparak milletimizin huzurunu bozmaya çalıştılar. Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz fakat bunlar bir türlü akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi bir daha tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız, bu yapılanı ve acılarını misliyle çıkaracağız. Bunu herkes görecek, hiç merak etmeyin."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 4 kişinin şehit olduğunu ve 3'ü ağır olmak üzere toplam 14 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından yerleşkede incelemelerde bulundu.
Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yerlikaya, saldırının saat 15.26'da gerçekleştirildiğini ve derhal jandarma ile emniyet birimlerinin olay yerine intikal ettiğini belirtti.
Yerlikaya, "Biri kadın, biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Maalesef 4 şehidimiz bulunmakta, 14 yaralımız var. Yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır." dedi.
Terörü lanetlediğini vurgulayan Yerlikaya, Türk halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.
TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU MU?
"Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kimlikleri belli olur olmaz, hangi terör örgütü olduğu ile ilgili sizlerle bunu paylaşacağız." ifadelerini kullanan Yerlikaya, şöyle devam etti:
"TUSAŞ'a geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tüm aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. İlk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza buradaki operasyon ve bu etkisiz hale getirilinceye kadar olan süreçle ilgili bilgi arz ettik. Çok büyük bir üzüntü duyuyoruz. Hep birlikte milli birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kim pusu kuruyorsa, ister terör örgütü, ister organize suç örgütü, ister şehir eşkıyası olsun hiç durmadan, duraksamadan azim ve karanlıkla bunların da nefeslerini kesmekte kararlıyız. Bizim kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz; devletimizin ve milletimizin iradesi, gücü her zaman galip gelecektir. Bundan da hiçbirimizin şüphesi olmasın."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 3 şehidin olduğunu bildirdi. Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
YENİ BİLGİ-1
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Saldırıda maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek🇹🇷
Lütfen resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Terörün propagandasını yapacak yayınların ivedilikle son bulması şarttır" deyip saldırıya ilişkin yayın yasağı geldiğini duyurdu.
Şahin şu ifadeleri kullandı:
Yerli ve millî savunma ürünlerimizin geliştirildiği gururumuz TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır.
Medyamızda, resmî makamların yaptığı açıklamaların dışında özellikle sosyal medya kaynaklı, teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere yer verildiği tespit edilmiştir.
Terörün propagandasını yapacak yayınların ivedilikle son bulması şarttır.
İzleme uzmanlarımızın raporlamaları sonrasında yayın yasağına uymayanlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün ve beraberindeki heyet ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, terör saldırısı sonrası İstanbul'daki SAHA EXPO'dan ayrılarak Ankara'ya doğru yola çıktı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TUSAŞ Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi.
Olay sırasında Savunma Sanayii Başkanı Görgün, TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu ve savunma sanayisi alanındaki üst düzey yetkililer, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen SAHA EXPO'da bulunuyordu.
Terör saldırısını haber alan heyet, hızla fuar alanından ayrılarak Ankara'ya doğru hareket etti.
Bahse konu görüntülerde ağır silahla gelen iki teröristin rastgele yaylım ateşi açtığı görülüyor.
Silahlarla tesise girmeye yeltendi. Yoğun çatışma yaşandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "TUSAŞ yerleşkesinde bir silahlı saldırı olduğu yönünde haber aldım. Rabbim bütün mühendislerimizi araştırmacılarımızı muhafaza etsin. Biz asla savunma sanayinden, milli teknoloji hamlesinden geri adım atmayacağız. Milli teknoloji hamlesi milli savunma sanayi tam bağımsız Türkiye'nin anahtarıdır" dedi.
İstanbul Sanayi Odası Meclis toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Konuşmaya çıkmadan önce TUSAŞ yerleşkesinde bir silahlı saldırı olduğu yönünde haber aldım. Savunma Sanayi Başkanımızı aradım. Kendisi haberi doğruladı. Henüz detaylarla ilgili bilgi paylaşma imkanı bulunmuyordu. Rabbim bütün mühendislerimizi araştırmacılarımızı muhafaza etsin. Biz asla savunma sanayinden, milli teknoloji hamlesinden geri adım atmayacağız. Milli teknoloji hamlesi milli savunma sanayi tam bağımsız Türkiye'nin anahtarıdır. Biz bu yolda gece gündüz demeden büyük bir azimle gayretle kararlılıkla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ümit ediyorum ki yaşanan bu saldırıda herhangi bir kaybımız bulunmasın. Tekrar tüm savunma sanayimize ve TUSAŞ'taki tüm kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimi buradan sunmak istiyorum" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehitlerin ve yaralıların olduğunu duyurdu.Bakan Yerlikaya, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız" ifadelerini kullandı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Ankara'daki tesislerine terör saldırısı düzenlendi.
Bölgeden çatışma ve patlama sesleri yükseldi.