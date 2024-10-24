YARALILARDAN 7'Sİ ÖZEL HAREKAT

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, beraberindeki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananları Etlik Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

Hastaneden ayrılırken açıklamada bulunan Yılmaz, terörü ve terörün arkasında olanları lanetledi.

Bu menfur olayda 5 şehidin, 22 yaralının bulunduğunu aktaran Yılmaz, yaralıların çoğunun iyi durumda olduğunu söyledi.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Yılmaz, yaralılara da acil şifa temennisinde bulundu.

Olayın ilk anından itibaren müdahale eden güvenlik güçlerine, sağlık birimlerine, soruşturma süreci başlatan adli birimlere şükranlarını sunan Yılmaz, "Kahraman güvenlik güçlerimiz hemen müdahalelerini yaptılar ve teröristler etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili teferruatlı çalışmalarını İçişleri Bakanlığımız sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

Yılmaz, terör olaylarının Türkiye'ye korku salmak, halkın huzurunu kaçırmak gibi amaçlarının olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün yaşadığımız terör saldırısı, ülkemizin savunma sanayini, savunma sanayinin geldiği noktayı, başarıları hedef alan bir terör saldırısı. Şunu açık ve net ifade etmek isteriz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terör eylemi yapanlar, teröristler ve bunları araç olan kullananlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Ülkemizin huzurunu da bozamayacaklar, savunma sanayindeki güçlü yürüyüşümüze de hiçbir şekilde engel olamayacaklar. Kahraman savunma sanayi çalışanlarımızın moralini de hiçbir zaman bozamayacaklar. Tam aksine bu menfur hadiseler, bizim savunma sanayindeki azmimizi de ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliği konusundaki hassasiyetimizi daha da artıracaktır. Birlik, beraberlik, milli birlik içinde, bütün kurumlarımızın güçlü çalışmalarıyla teröre karşı kararlı, azimli mücadelemizi sürdüreceğiz."

"7 POLİSİMİZ YARALI AMA DURUMLARI İYİ"

Olayla ilgili spekülatif haberlere itibar edilmemesini isteyen Yılmaz, yetkili kişiler ve kurumlar tarafından yapılan açıklamalarla kamuoyunun sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bakanların, kurumların bilgiler olgunlaştıkça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini belirten Yılmaz, olayın ardından acil yapılması gerekenlerin yapıldığını, daha geniş anlamda analizlerin ilgili kurumlarca gerçekleştirileceğini kaydetti.

Yılmaz, "şehit ve yaralıların görevlerinin" sorulması üzerine, şunları ifade etti:

"Bir taksi şoförü kardeşimiz var şehit olan, diğerleri TUSAŞ görevlileri. Polisimizden şehit yok, 7 polisimiz yaralı ama durumları iyi. Tedbir amaçlı büyük bir kısmı hastanelerimizde tutuluyor. Ne olur ne olmaz diye müşahede altında tutuluyorlar. Bir ağır yaralımız var, onun dışındakiler büyük oranda hafif yaralarla hastanelerimize gelmiş durumdalar. Bu kardeşlerimiz de sağlık personelimiz emin olduğunda taburcu edileceklerdir."

"KİMLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünü ve onun destekçilerini lanetledi.

Terör örgütlerinin hiçbir zaman hedeflerine ulaşamayacaklarını ifade eden Yerlikaya, şehit yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından operasyon gerçekleştiren jandarma ve emniyet birimlerine özverili çalışmaları için teşekkür eden Yerlikaya, saldırıda yaralanan 22 kişiden 7'sinin özel harekat polisi olduğunu söyledi.

Yerlikaya, "Ankara Cumhuriyet Başsavcımız ve 8 arkadaşı şu anda eylemin gerçekleştirildiği yerlerde soruşturma ve oradaki bütün bilgi, done ilgili çalışmalarını büyük bir titizlikle yapıyor. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları bu olayın açıklığa kavuşturulması için ayaktadır." dedi.

Teröristlerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Yerlikaya, "Çalışmalar devam ediyor tamamlanır tamamlanmaz bunu sizlere açıklayacağız." diye konuştu.

Yerlikaya saldırıya ilişkin, "Güvenlik ve istihbarat birimlerimizin görüşmeleri doğrultusunda ve önceki bu tür eylemlerle kıyaslandığı zaman saldırının PKK terör örgütüyle ilgili olduğuyla ilgili kuvvetli kanaat hasıl. Ancak netleşmesi kimlik tespitleri bittikten sonra olacak. Bunu da sizlerle beraber kamuoyuna, aziz milletimize açıklayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Yerlikaya, "Savunma sanayisini milli ve yerli yapma ile ilgili kararlılığımız Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde durmadan duraksamadan devam edecek hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

"TERÖRÜ, TERÖRÜ DESTEKLEYENLERİ LANETLİYORUM"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Türkiye'nin bugün yaşanan acıyı bir daha yaşamaması temennisinde bulundu. Memişoğlu, terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Bakan Memişoğlu, 5 şehit, 22 yaralının bulunduğunu ifade ederek, yaralılardan üçünün taburcu edildiğini, birinin durumunun kritik, diğerlerinin genel durumlarının ise iyi olduğunu dile getirdi.

Memişoğlu, "Terörü, terörü destekleyenleri lanetliyorum. Bir daha böyle acıları ülkemizin görmemesini diliyorum." dedi.

"İLK ANDAN İTİBAREN PSİKOSOSYAL DESTEK EKİPLERİMİZ SAHADALAR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, menfur saldırıyı gerçekleştiren terör örgütlerini lanetledi, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Yaralıları ziyaret ettiklerini ifade eden Göktaş, Etlik Şehir Hastanesinde 6 yaralının bulunduğunu, durumlarının gayet iyi olduğunu söyledi.

Göktaş, "Bu menfur saldırıları gerçekleştirenler asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Aile Bakanlığı olarak ilk andan itibaren psikososyal destek ekiplerimiz, hem şehit yakınlarımıza hem yaralılarımıza ayrıca bu patlamadan etkilenen bütün vatandaşlarımıza destek olmak için sahadalar. Milletimizin başı sağ olsun, bütün vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun. Terör örgütleri asla amaçlarına ulaşamayacak. Teröre karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Yılmaz ve bakanlara, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da eşlik etti.