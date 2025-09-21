Saç bakımına bitkisel yağlar

Her kadın; canlı, parlak ve güçlü saçların hayalini kuruyor. Bunun yolu kozmetik ürünlerinden değil bitkisel yağlardan geçiyor. Saçları güçlendiren ve besleyen yağlar, şöyle sıralanıyor:



Jojoba yağı: Saç derisini yumuşatır. Saç tellerini güçlendirerek kırılmayı engeller. Saçları uzatır.

Lavanta yağı: Saçların uzamasını kolaylaştırır. Saçları besleyerek dökülmesini ve kırık oluşumunu durdurur. Saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırır. Bu sayede dökülmeyi durdurur.

Badem yağı: Saç bakımında kullanılan en önemli yağdır. Saçları besleyerek, gerekli olan E vitaminini karşılar. Dökülmeyi durdurur.

Hindistan cevizi yağı: Hasarlı saçları onarır. Kepeği azaltır. Saç kırıklarını engeller. Saçların güçlü uzamasını sağlar.