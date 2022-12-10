Reflü sebep kanser sonuç! Bu belirtilere dikkat! Sıkı takip edilmezse yemek borusu kanserine dönüyor





SİGARA VE ALKOL KULLANILMAMALI

Göğüs kemiğinde yanma, yemek sonrasında ağza ekşili veya asitli mide içeriğinin gelmesi, geğirme, hıçkırık, yutma güçlüğü, bulantı ve sabahları ses kısıklığı reflünün belirtilerindendir. Yatak başının yükseltilmesi, yemek ve uyku arasında en az üç saatin olması, ağır yiyeceklerin ve gazlı içeceklerin tüketilmemesi, sigara ve alkol kullanılmaması, kilo kontrolünün sağlanması reflü tedavisinde oldukça önemlidir. Göğüs kemiği arkasında yanma, yemeklerden sonra olur ve öne eğilmeyle artar. Yanmanın haftada üç veya daha fazla görülmesi sonucunda reflü tanısı konulabilir.