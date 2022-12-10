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    Reflü sebep kanser sonuç! Bu belirtilere dikkat! Sıkı takip edilmezse yemek borusu kanserine dönüyor

    Göğüs kafesindeki yanma, reflüye işaret ediyor. Uzmanlar, sıkı takip edilmezse yemek borusu kanserine dönebileceğini söylüyor. Hastalara gazlı içeceklerden uzak durulması tavsiyesini veriyor. İşte sizler için derlediğimiz 10 Aralık TAKVİM Gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Reflü sebep kanser sonuç

    Halk arasında reflü olarak bilinen gastroözofageal reflü hastalığı, hayat kalitesini oldukça etkiliyor. Mide içeriğinin yemek borusuna kaçması olarak tanımlanan reflü, uzun süre tedavi gerektiriyor. Dr. Senem Küçükbaş, reflüyle ilgili önemli bilgiler veriyor:



    SİGARA VE ALKOL KULLANILMAMALI
    Göğüs kemiğinde yanma, yemek sonrasında ağza ekşili veya asitli mide içeriğinin gelmesi, geğirme, hıçkırık, yutma güçlüğü, bulantı ve sabahları ses kısıklığı reflünün belirtilerindendir. Yatak başının yükseltilmesi, yemek ve uyku arasında en az üç saatin olması, ağır yiyeceklerin ve gazlı içeceklerin tüketilmemesi, sigara ve alkol kullanılmaması, kilo kontrolünün sağlanması reflü tedavisinde oldukça önemlidir. Göğüs kemiği arkasında yanma, yemeklerden sonra olur ve öne eğilmeyle artar. Yanmanın haftada üç veya daha fazla görülmesi sonucunda reflü tanısı konulabilir.



    TÜMÖR OLABİLİR
    Yemek sonrası öne eğilmeyle veya uzanma sonucunda ağza asitli ve ekşili mide içeriğinin gelmesi, yutma güçlüğü, uzun süreli reflü sonucu oluşur ve yanmayla birlikte ortaya çıkar. Yutma güçlüğü katı gıdalara karşı yavaş ve ilerleyici şekilde oluşur. Reflü, ağrılı yutkunma, geğirme, hıçkırık, bulantı, kusma, sabahları ses kısıklığı, kronik kuru öksürükle de ortaya çıkabilir. Reflü nedeniyle kanama, yemek borusunda darlık, kötü huylu tümör ortaya çıkabilir. Tedavide diyet ve yaşam şeklinin değiştirilmesi gerekiyor. Reflü, ilaca çoğunlukla yanıt verir. Ayrıca tedavide endoskopik ve cerrahi işlemlere de başvurulabilir. Hastaların uzak durmaları gereken besinler ise, çikolata, kahve, domates, salçalı ve mayalı yiyecekler, gazlı içecekler, turşu, soğan ve sarımsaktır.



        STRESE ADA ÇAYI
        Ada çayı, depresyonu ve stresi azaltır. Toksinlerin vücuttan atılmasına yardım eder. Beyin fonksiyonlarını geliştirir.



        DİYABET İÇİN PAZI
        Pazı, kemikleri güçlendirir. Şeker hastalığına iyi gelir. Göz sağlığı için faydalıdır. Saçları canlandırır. İdrar söktürücü özelliği vardır.



        GEBELERE NOHUT
        Nohut, iltihapla savaşır. Saç dökülmesini önler. Göz sağlığını artırır. Kalbi destekler. Hamileler için mucize bir etki gösterir.

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        Haberler Sağlık Reflü sebep kanser sonuç! Bu belirtilere dikkat! Sıkı takip edilmezse yemek borusu kanserine dönüyor
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