Reflü sebep kanser sonuç! Bu belirtilere dikkat! Sıkı takip edilmezse yemek borusu kanserine dönüyor

Halk arasında reflü olarak bilinen gastroözofageal reflü hastalığı, hayat kalitesini oldukça etkiliyor. Mide içeriğinin yemek borusuna kaçması olarak tanımlanan reflü, uzun süre tedavi gerektiriyor. Dr. Senem Küçükbaş, reflüyle ilgili önemli bilgiler veriyor:
SİGARA VE ALKOL KULLANILMAMALI
Göğüs kemiğinde yanma, yemek sonrasında ağza ekşili veya asitli mide içeriğinin gelmesi, geğirme, hıçkırık, yutma güçlüğü, bulantı ve sabahları ses kısıklığı reflünün belirtilerindendir. Yatak başının yükseltilmesi, yemek ve uyku arasında en az üç saatin olması, ağır yiyeceklerin ve gazlı içeceklerin tüketilmemesi, sigara ve alkol kullanılmaması, kilo kontrolünün sağlanması reflü tedavisinde oldukça önemlidir. Göğüs kemiği arkasında yanma, yemeklerden sonra olur ve öne eğilmeyle artar. Yanmanın haftada üç veya daha fazla görülmesi sonucunda reflü tanısı konulabilir.
TÜMÖR OLABİLİR
Yemek sonrası öne eğilmeyle veya uzanma sonucunda ağza asitli ve ekşili mide içeriğinin gelmesi, yutma güçlüğü, uzun süreli reflü sonucu oluşur ve yanmayla birlikte ortaya çıkar. Yutma güçlüğü katı gıdalara karşı yavaş ve ilerleyici şekilde oluşur. Reflü, ağrılı yutkunma, geğirme, hıçkırık, bulantı, kusma, sabahları ses kısıklığı, kronik kuru öksürükle de ortaya çıkabilir. Reflü nedeniyle kanama, yemek borusunda darlık, kötü huylu tümör ortaya çıkabilir. Tedavide diyet ve yaşam şeklinin değiştirilmesi gerekiyor. Reflü, ilaca çoğunlukla yanıt verir. Ayrıca tedavide endoskopik ve cerrahi işlemlere de başvurulabilir. Hastaların uzak durmaları gereken besinler ise, çikolata, kahve, domates, salçalı ve mayalı yiyecekler, gazlı içecekler, turşu, soğan ve sarımsaktır.