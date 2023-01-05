Rahim kanserinde ‘genç’ kalmayın! (Sağlık haberleri)

Kanser, tüm dünyada ölüm saçıyor. Her yaştan insanı tehdit ediyor. Özellikle meme ve rahim ağzı kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Hastalığın erken evrelerinde belirti vermeyen bu hastalık genellikle 35-55'li yaşlar arasında ortaya çıkıyor. Erken teşhis, tedavide başarı şansını artırıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kübra Zengin Altintaş, rahim ağzı kanseri hakkında bilinmesi gerekenleri açıklıyor.



TEST VE KONTROL

Gelişimi uzun yıllar süren rahim kanseri, yavaş gelişen bir kanser türü olması nedeniyle düzenli tarama ve muayeneler ile erken dönemde saptanıyor ve tedavi edilebiliyor. Bu sayede tedavisinde başarı şansı artıyor. Hastalığın erken dönemde tespit edilmesi için birtakım testler bulunuyor. Op. Dr. Kübra Zengin Altintaş, erken teşhis için düzenli kontrolleri ve smear testini tavsiye ediyor.



RİSK YAŞTA GİZLİ

Rahim ağzı kanseri, genellikle doğurgan dönemdeki kadınlarda görülüyor. Çoğunlukla 35-44 yaş arası (yüzde 25) sırasıyla 45-54 yaş (yüzde 24.3), 55-64 yaş (yüzde 17.7) ve 65-74 yaş (yüzde 10.8) yaş aralıklarında olan kadınlarda ortaya çıkıyor. 35 yaş öncesi görülen rahim ağzı kanseri tüm rahim ağzı kanseri vakaları arasında yüzde 13.8'ini oluşturuyor. Erken dönemde yakalanan rahim ağzı kanserlerinde doğurganlığı koruyucu tedaviler de uygulanıyor. Bu sayede kadınlardın hamile kalma şansında bir değişme olmuyor.



MUCİZE BESİNLER

ARAŞTIRMALAR kanserle mücadelede beslenmenin de önemini gösteriyor. Zeytinyağı, baklagiller, balık, sebze ve meyve ağırlıklı besinlerin tüketildiği Akdeniz tipi beslenme alışkanlığı kansere karşı koruma sağlıyor. Kuşkonmaz, yumurta, pancar, turunçgiller, Brüksel lahanası ve brokoli gibi folik asit içeren sebzeler de kansere kalkan oluyor. Karoten içeren havuç, kabak, balkabağı, kayısı, papaya, dolmalık biber, domates, ıspanak, lahana, marul, kavun, şeftali, kırmızıbiber, yeşilbiber ve patates gibi besinler de riski en aza indiriyor.



ASTIMA NANE

vitamini deposu nane, sindirimi düzenler. Mide ve baş ağrısıyla mücadele eden nane, astım ve bronşit şikayetlerini azaltır. Solunum yolu hastalıklarını iyileştirir.



PORTAKALLA GÜLÜMSE!

GÜÇLÜ ve parlak dişlere sahip olmada besinler önem taşır. İçerdiği C vitamini ile portakal diş çürüklerini önler. Diş minesini de ciddi oranda güçlendirir.



BAĞIRSAKLARA YEŞİL ELMA

İÇERDİĞİ vitamin ve mineraller ile yeşil elma, bağırsakları güçlendirir. Kolon kanserinden korur. Kan şekerini dengeler. Tok tutar. Kolesterolü düşürür.