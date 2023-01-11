Öksürük ihmale gelmez! 3 haftadan uzun sürüyorsa...

Günümüzde herkes geçmek bilmeyen inatçı öksürükten yakınıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, öksürüğün çeşitli sağlık problemlerinin habercisi olabileceğine değiniyor. Özellikle 3 haftadan uzun süren öksürüklerde mutlaka bir hekime başvurulması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Görgüner, "Akut öksürük dediğimiz, üç haftadan kısa süren öksürükler için genellikle solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle oluşur ve panik yapmaya gerek yoktur. 3 haftayı geçen öksürüklerde özellikle de 8 haftayı geçen kronik öksürüklerde mutlaka hekime başvurulması gerekir" bilgisini veriyor. Öksürüğe neden olan durumun doğru belirlenmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Görgüner, sözlerine şöyle devam ediyor: Öksürüğün temel sebebi bulunarak uygun tedavinin yapılması oldukça önemlidir. Öksürüğün önlenmesi için bol su içmeli, uyku saatlerini düzenlemeli, mide içeriğinin boğaza gelmesini kolaylaştıran durumlardan kaçınmalı, beslenmeye dikkat etmeli, tozlu ortamlardan kaçınılmalıdır.







KANSIZLIĞA TAHİN PEKMEZ

Kış aylarının en tatlı ikilisi tahin pekmez, bolca vitamin ve mineral içeriyor. Günde iki kaşık tüketmek yetişkin bir insanın günlük vitamin ihtiyacını karşılıyor. Kan yapan bu ikili, depresyona da iyi geliyor. Kalp damar sağlığı ve mental sağlık için oldukça yararlı olan tekli ve çoklu doymamış yağ içeriğinden oluşuyor.



KOLESTEROLÜ DE DÜŞÜRÜR

Ayrıca susam tohumları kolesterol düşürücü ve anti kanser etkisi ile bilinen fitosterolleri diğer yağlı tohumlara nazaran biraz daha fazla içeriyor. Hücre yapısının bozulmasını engelleyen tahin, kansere karşı iyi bir koruyucu görevi üstleniyor. Susam tohumları zengil vitamin kaynağı olduğunu unutmamak gerekiyor. Demir deposu olan pekmezin de kansızlığı bitiriyor ve kalp sağlığını koruyor. Bağışıklığı güçlendiren pekmez, halsizliği de bitiriyor.