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Obeziteyle işimiz yaş

Beslenme alışkanlıklarının değişmesi, hareketsizlik, ailevi nedenler, çevresel faktörler çocuklarda obeziteye neden oluyor. Obezitenin artışını durdurmak için çocukluk çağından itibaren önlem almak gerekiyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 07:00
Obeziteyle işimiz yaş

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Beslenme alışkanlıklarının değişmesi, hareketsizlik, ailevi nedenler, çevresel faktörler çocuklarda obeziteye neden oluyor. Obezitenin artışını durdurmak için çocukluk çağından itibaren önlem almak gerekiyor.

Diyetisyen Merve Ceren Saray, "Çocuklarda obezitenin belirlenmesinde vücut kitle indeksi (VKİ) kullanılmaktadır. Erişkinlerden farklı olarak çocuklarda VKİ'nin obezite açısından sabit bir değeri yoktur. Kız ve erkek çocuklarda yağ miktarı farklıdır. Ayrıca artan yaş ile vücut yağ miktarı da değişmektedir" diyor. Saray, vücut kitle indeksi için, yaş ve cinsiyete özgü büyüme eğrileri kullanıldığını söylüyor.

KİLO ALMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ?
- Çocukları fiziksel aktivitelere yönlendirilmeli.
- Fast-food denilen hızlı hazırlanan yiyeceklerden kaçınılmalı.
- Çocuğa özel hazırlanmış beslenme programı olmalı.
- Şekerli ve gazlı içeceklerin tüketimi azaltılmalı.
- Ailecek aktiviteler yapılmalı.

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