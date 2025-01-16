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Obezite düşmanı anne sütü!

ABD Michigan Eyalet Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, annenin hamilelik öncesi VKİ'ye bakılmaksızın, bebeğin ilk 3 ay boyunca emzirilmesinin, çocukların Vücut Kitle İndeksi'ni (VKİ) düşürdüğünü ortaya koydu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025
Obezite düşmanı anne sütü!

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    ABD Michigan Eyalet Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, annenin hamilelik öncesi Vücut Kitle İndeksi'ne (VKİ) bakılmaksızın, bebeği ilk 3 ay boyunca herhangi bir miktarda emzirmesinin çocuk VKİ puanlarının düşmesine yol açtığı tespit edildi.

    Anne sütüyle beslenilen her ek ay, özellikle hamile kalmadan önce fazla kilolu veya obez olan anneler için de, çocuk VKİ skorlarının önemli ölçüde azalmasıyla ilişkilendirildi.

    Sonuçta anne sütünü emen bebeklerin, çocukluk dönemine geldiklerinde obezite gelişme ris- kinin azaldığı belirlendi. Anne sütünün, astım, Tip 1 diyabet, ani bebek ölümü sendromu ve diğer rahatsızlıkların gelişme riskini azaltmak da dahil olmak üzere bir dizi sağlık yararı sağladığı biliniyor.

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