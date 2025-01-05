PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Mucize yedili! İşte kış aylarında bağışıklığı güçlendiren meyveler

Dyt. Aybala Akkülah, grip ve soğuk algınlığından korunmak için sağlıklı bir kış geçirebilmek adına bol bol meyve tüketmenin önemine vurgu yaptı. Nar, ayva, kivi, mandalina, elma, greyfurt ve portakal gibi bağışıklık güçlendirici meyveler, vücut direncini artırıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025
Mucize yedili! İşte kış aylarında bağışıklığı güçlendiren meyveler

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Grip, soğuk algınlığı ve öksürük, bu yıl yataklara düşürüyor. Bu nedenle vücut direncini artırmak ve bağışıklığı güçlendirmek önem taşıyor. Dyt. Aybala Akkülah, sağlıklı bir kış için bol bol meyve yemeyi öneriyor. Dikkat edilmesi gerekenleri açıklıyor:

    1 NAR: Vitamin, mineral ve lif deposudur. Bağışıklığı güçlendirir. Kalbe, sindirime ve gözlere iyi gelir. Ancak şeker oranı fazla olduğundan diyabet hastalarının ölçülü tüketmesi gerekir.

    2 AYVA: Bağışıklığı destekler. Kan basıncını dengeler.Glisemik indeksi düşük olduğundan kan şekerini hızlı yükseltmez.

    3 KİVİ: Bolca C vitamini içerir. Ayrıca zengin lif ve antioksidan kaynağıdır. Bağırsak hareketlerini hızlandırır. Kan şekerini dengeler ve kalbi korur. Ancak içerdiği yüksek potasyum nedeniyle böbrek hastalarının dikkatli tüketmesi gerekir.

    4 MANDALİNA: İnsan sağlığı için önemli olan mineralleri içerir. Eklem ve göz sağlığına iyi gelir. Ancak asit içeriği fazla olduğundan mideyi rahatsız edebilir.

    5 ELMA: Kalpten astıma diyabetten kilolara kadar pek çok sağlık problemine iyi gelir. Kolesterolü düşürür, bağırsakları çalıştırır.

    6 GREYFURT: Tokluk süresini uzatır. Kolesterolü düşürür ve antioksidan içeriğiyle kansere derman olur. Ancak asitli yapısıyla mide şikayetlerini artırabilir. Ayrıca yüksek besin-ilaç etkileşimine yol açabildiği için kolesterol, kan sulandırıcı gibi ilaç gruplarını kullananların dikkatli tüketmesi gerekir.

    7 PORTAKAL: Vücut direncini artırır. Kalp sağlığını korur. Kolajen üretimini artırır. Ancak asit içeriğinden dolayı reflü hastaları dikkatli tüketmelidir.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    2025’in ilk Kabinesi! En düşük emekli maaşına ek zam olacak mı? Memura refah payı gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan’da
    Yenidoğan Çetesinde talimatlar Kanlı Nigar’dan | Lakabını doğrulayan emir: Anne karnında bebek lazım!
    EMEKLİYE EK ZAM | Yeni taban aylık ne kadar olacak? Maaş tarihine yetişir mi?
    Ferdi Tayfur kızıyla küs ölmedi | Eski eş Necla Nazır cenazedeki gerilimi anlattı!
    Çöküş | Trabzonspor tarihinde böyle durumla karşılaşmadı: 10 karşılaşmada 20 puan kaybı
    Suyunu Ç’ıcardi’ler | Wanda Nara L-Gante’den ayrılıp Icardi’ye adım attı
    Hamas 34 kişilik rehine listesine şartlı onay verdi
    Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: PKK’nın uzantılarını sınır hattımızdan uzaklaştırdık
    Fener En-Nesyri ile güldü! Fenerbahçe - Hatayspor : 2-1 | MAÇ SONUCU
    Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde 36 terörist etkisiz hale getirildi
    Diyanet’ten Fondaş medyaya dava: Yalan haber için hesap verecekler
    İkinci İmralı görüşmesine hazırlanan DEM Parti’nin ilk rotası Edirne
    Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor
    Eli kanlı iki terör örgütünün ittifakı: İsrail-PKK! Türkiye sınırında kirli temas
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi’nde Terörsüz Türkiye mesajı: Sonuç milletin hayrına olacak | Teşkilatlara uyarı