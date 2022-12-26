Mide kanseri, şişkinlik, iştahsızlık, kusma ve ağrıyla belirti veriyor

Kanser, günümüzde 'çağın vebası' olarak adlandırılıyor. Adeta bir salgın gibi yayılan bu hastalık hem bizim hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Mide kanseri ise dünyada akciğer kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türü olarak biliniyor. Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yol, yanlış beslenmeye bağlı olarak son yıllarda mide kanserinin artış gösterdiğini söylüyor. Sinsi ilerleyen bu hastalıktan korunmak için aşırı tuzlu yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini söylüyor. Önemli bilgiler veriyor...