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    Mide kanseri, şişkinlik, iştahsızlık, kusma ve ağrıyla belirti veriyor

    Yanlış beslenme, mide kanserine zemin hazırlıyor. Sinsice ilerleyip belirti vermeyen bu hastalık hayatı tehdit ediyor. Şişkinlik, iştahsızlık ve bulantının ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen uzmanlar uyarıyor: Tuzu, kızartmayı azaltın. Sebze tüketin!

    Şişkinlik değil mide kanseri

    Kanser, günümüzde 'çağın vebası' olarak adlandırılıyor. Adeta bir salgın gibi yayılan bu hastalık hem bizim hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Mide kanseri ise dünyada akciğer kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türü olarak biliniyor. Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yol, yanlış beslenmeye bağlı olarak son yıllarda mide kanserinin artış gösterdiğini söylüyor. Sinsi ilerleyen bu hastalıktan korunmak için aşırı tuzlu yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini söylüyor. Önemli bilgiler veriyor...



    KANSIZLIK VARSA İHMAL EDİLMEMELİ
    MIde kanseri, ülkemizde özellikle erkeklerde sık görülüyor. A kan grubundaki kişilerde, sigara içenlerde ve şişmanlarda risk artıyor. Hazımsızlık, şişkinlik, tütsülenmiş yiyecekler, genetik yatkınlık ve B12 vitamini eksikliği kanseri tetikliyor. Hastalık kimi zaman belirti vermeden ilerliyor. Belirtiler geç dönemlerde görüldüğünde, hasta cerrahi müdahale şansını kaybetmiş olabiliyor. Karnın üst kısmında şişkinlik, ağrı, çabuk doyma, iştahsızlık, bulantı, kusma, hızlı kilo kaybı ve kansızlık başlıca belirtileri arasında yer alıyor.



    ERKEN TEŞHIS HAYAT KURTARIYOR
    Hastalığın erken tanısı cerrahi girişimler bakımından avantaj sağlıyor. Kanser ileri dönemlerde teşhis edildiğinde, çevre organlara yayılmış olma riski hastalığın tedavi şansını azaltıyor. Böyle durumlarda, ameliyat öncesinde kemoterapi uygulanıyor. Burada amaç, tekrar ameliyat şansını kazanıyor.



        TEDBİR ŞART
        Mide kanserinin tedavisi için cerrahi yöntemler kullanıyor. Midenin büyük bir kısmı ya da tamamı alınıyor. Prof. Dr. Yol, "Böyle bir operasyon sonrası hastanın sık aralıklarla, küçük porsiyonlarla beslenmesi ve besinleri çok iyi çiğneyerek yutması önerilir. Mide kanseri ameliyatı ve tedavisi sonrası hasta, 'ameliyat oldum kurtuldum' düşüncesine kapılmamalı, düzenli kontrollerine devam etmelidir" diyor. Aşırı tuzlu, salamuralı yiyecekleri her gün yemekten kaçınmak, közde pişirilen gıdalardan uzak durulmasını, bol taze sebze yemek, sporu ihmal etmeden ideal kilonun korunmasını öneriyor.

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        Haberler Sağlık Mide kanseri, şişkinlik, iştahsızlık, kusma ve ağrıyla belirti veriyor
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