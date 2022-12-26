Mide kanseri, şişkinlik, iştahsızlık, kusma ve ağrıyla belirti veriyor

Kanser, günümüzde 'çağın vebası' olarak adlandırılıyor. Adeta bir salgın gibi yayılan bu hastalık hem bizim hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Mide kanseri ise dünyada akciğer kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türü olarak biliniyor. Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yol, yanlış beslenmeye bağlı olarak son yıllarda mide kanserinin artış gösterdiğini söylüyor. Sinsi ilerleyen bu hastalıktan korunmak için aşırı tuzlu yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini söylüyor. Önemli bilgiler veriyor...
KANSIZLIK VARSA İHMAL EDİLMEMELİ
MIde kanseri, ülkemizde özellikle erkeklerde sık görülüyor. A kan grubundaki kişilerde, sigara içenlerde ve şişmanlarda risk artıyor. Hazımsızlık, şişkinlik, tütsülenmiş yiyecekler, genetik yatkınlık ve B12 vitamini eksikliği kanseri tetikliyor. Hastalık kimi zaman belirti vermeden ilerliyor. Belirtiler geç dönemlerde görüldüğünde, hasta cerrahi müdahale şansını kaybetmiş olabiliyor. Karnın üst kısmında şişkinlik, ağrı, çabuk doyma, iştahsızlık, bulantı, kusma, hızlı kilo kaybı ve kansızlık başlıca belirtileri arasında yer alıyor.
ERKEN TEŞHIS HAYAT KURTARIYOR
Hastalığın erken tanısı cerrahi girişimler bakımından avantaj sağlıyor. Kanser ileri dönemlerde teşhis edildiğinde, çevre organlara yayılmış olma riski hastalığın tedavi şansını azaltıyor. Böyle durumlarda, ameliyat öncesinde kemoterapi uygulanıyor. Burada amaç, tekrar ameliyat şansını kazanıyor.