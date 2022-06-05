Mesane kanserini yakından tanıyın! Uzmanlar doğru bilinen yanlışları anlatıyor





İLK SUÇLU SİGARA

Mesane kanseri, toplumda bilinenin aksine sadece erkeklerde görülmüyor. Kadınları da tehdit ediyor. Özellikle sigara içen kadınlar daha çok risk taşıyor. İyi huylu tümörlerde düzenli takibin önemine dikkat çeken Op. Dr. Ali Gürağaç, şöyle devam ediyor: Tümör aslında doku şişliği tanısıdır. Bunun iyi huylu ya da kötü huylu olduğu patolojik verilerle saptanır. Patoloji sonucuna göre mesane tümörlü hastaların takip ve tedavi planlanır. Mesane kanseri sadece sigara içenlerde görülmez. Çeşitli kimyasallara maruz kalmak da mesane kanserine yol açar.

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