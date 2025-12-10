Mersinli çiftin 8 yıllık bebek özlemi Diyarbakır’da bitti!

Mersin'de yaşayan Sabiha (36) ve Şerif Dağlı (36) çifti, 8 yıllık evliliklerinde çocuk sahibi olamadı. Çareyi Diyarbakır'daki Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurmakta aradı. Uygulanan fitoterapi ve eksozom tedavileri sayesinde çift, uzun süren tedavi sürecinin ardından ikiz bebek sahibi oldu. O çocuklar şimdi 5 yaşında.

