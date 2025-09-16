Meme kanserinin belirtilerini ve risk faktörlerini TAKVİM sizin için derledi... İşte uzmanından öneriler...

BEYNE BİLE YAYILABİLİR

Erken aşamada sadece meme filmlerinde tespit edilen kanser, geç kalındığında memede ele gelen bir kitle, meme cildinin veya başını içe doğru çekilmesi, meme başında akıntı, kabuklanma, koltukaltında lenf bezesi büyümesi gibi belirtiler yapar. Bazen kemiklere, akciğere, karaciğere, beyine yayılma nedeniyle gelişen şikayetler ile tanı koyduğumuz ileri evre meme kanseri hastaları olabildiği gibi, bazen lokal ileri evrede tanı koyduğumuz hastalarla da karşılaşabiliyoruz.



Meme kanseri (Takvim.com.tr)



RİSK FAKTÖRLERİ

Meme kanserinin risk faktörleri arasında kadın olmak, ileri yaş, ailede meme ve yumurtalık kanseri olması, erken adet görmeye başlamak, geç menopoza girmek, doğum yapmamış veya geç doğum yapmış olmak, emzirmemek, uzun süreli hormon tedavisi görmek veya doğum kontrol hapı kullanmak sayılabilir. Kanser, 50 yaşından sonra pik yapar ve yaş arttıkça görülme oranı artar. Türkiye'nin içinde bulunduğu Batı Asya'da meme kanseri görülme sıklığı son istatistiklerde yüz binde 46.6 olarak tespit edilmiştir. Türkiye'de son 5-10 yıl içinde ortalama yüz binde 5-6'lık bir artış olduğu görülmektedir.



GÜNEŞE ÇIKMAK GEREKİYOR

Batı tipi diyet lif içeriği az, doymuş yağ oranı yüksek, kalori oranı yüksek, fast-food tarzı beslenme meme kanseri gelişiminde rol oynayan faktörlerdendir. Akdeniz tipi beslenme tarzı ise kanserden korur. Uzun süreli güneş görmeyen ortamlarda çalışma ile D vitamini eksikliği oranın meme kanseri ile ilişkilidir.



OBEZLERDE % 30 FAZLA

Obezlerde meme kanseri oranı yüzde 30 daha yüksektir. Özellikle menopoz sonrası obezitede risk artışı daha yüksektir. Bunun nedeni menopoz ile kadınlarda yumurtalıkların fonksiyonunu yitirmesidir. Artıştaki önemli faktörlerden biri de modern ve Batı tipi yaşamın getirdiği risklerdir. Modern yaşam, radyasyon ile iç içe yaşamayı gerektirmektedir.