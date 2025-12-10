Meme kanserine dikkat! Bu besinleri fazla tüketmek riski artırıyor

Dünyada her 14 saniyede bir kadına meme kanseri tanısı konuyor. Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sina Ferahman, "Bazı besinler vücuttaki östrojen benzeri etkiyle bu hormonları taklit eder. Bu da kanser hücrelerinin büyümesini hızlandırabilir. Salam, sucuk gibi işlenmiş etler, trans yağlar, cipsler, gazlı içecekler ve rafine şekerler zaten riskli. Ancak keten tohumu, soya, badem ve kaju gibi besinler de yüksek östrojen içerikleri nedeniyle dikkatli tüketilmeli. Keten tohumu günde bir kaşığı, soya bir porsiyonu, badem ve kaju ise bir avucu geçmemeli." diyor.

