PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Kurban Bayramı'nı iyi geçirmek için dikkat edilmesi gereken 10 beslenme kuralı!

Sağlıklı olmanın yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Uzmanlar, Kurban Bayramı’nı iyi geçirmek için 10 kritik kuralı anlatıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Haziran 2024 Güncelleme 16 Haziran 2024, 06:55
Kurban Bayramı’nı iyi geçirmek için dikkat edilmesi gereken 10 beslenme kuralı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bayramlar toplumumuzda aile ziyaretleri ve özenli sofraların kurulmasıyla önemli bir yere sahip oluyor. Ancak Kurban Bayramı'nın geleneksel sofralarında mutlaka yer verdiğimiz kırmızı etin tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, fazla tüketilen kırmızı etin sağlığımızı olumsuz yönde etkileyeceğine dikkat çekerek, "Kırmızı et sindirimi oldukça zor bir besindir. Dolayısıyla aşırı tüketimi sindirimi güçleştireceği için özellikle mideyle ilgili problemi olan kişilerin dikkatli olmaları gerekir. Fazla tüketilmesi ette bulunan doymuş kan yağlarının artmasına ve kalp damar hastalıklarının oluşmasına sebep olabilir" diyor. Bayramda dikkat edilmesi gereken beslenme kurallarını anlatıyor.

GÜNE KAHVALTI İLE BAŞLAYIN: Bir adet yumurta, beyaz peynir, zeytin, domates, tam tahıllı ekmek ve bol yeşillik içeren hafif bir kahvaltı yaparak sindirim problemini önlemiş olursunuz.

KENDİ SUYU İLE PİŞİRİN: Kurban Bayramı'nın geleneksel yemeği kavurma yaparken iç yağı, kuyruk yağı ve tereyağı gibi doymuş katı yağları eklemeden, eti kendi suyu ile pişirmenizde fayda var.

ETİ AKŞAM YEMEYİN: Et sindirimi zor olan yiyeceklerden biridir. Eti daha çok gündüz saatlerinde tüketmeli ve sindirimi kolaylaştırmak için yavaş yemeli, bol bol çiğnemelisiniz.

60-90 GRAMI GEÇMEYİN: Kırmızı eti kesim sonrasında buzdolabında en az 12 saat dinlendirdikten sonra pişirmeli, kalan kısmı küçük parçalar halinde derin dondurucuya kaldırmalısınız.

YEŞİL SALATA TÜKETİN: Et aşırı miktarda yenildiğinde kabızlık problemi yaşatabiliyor. Bu nedenle etin yanında posa içeriği yüksek olan sebze, meyve, tahıllı ekmek ve bulgur tüketmek gerekiyor.

PİŞİRME TEKNİĞİ ÖNEMLİ: Pişirme yöntemi olarak kızartma ve kavurma yerine ızgara, fırınlanmış veya haşlanmış olarak tüketilmesi daha uygundur.

YÜKSEK ISIDA PİŞİRMEYİN: Et için en uygun pişirme yöntemi; düşük sıcaklıkta, uzun sürede ve mümkünse kendi suyu ile pişirilmesidir. Zira yüksek ısıda pişirildiğinde etin dış yüzeyi hızlı pişiyor, iç yüzeyi ise çiğ kalıyor.

SÜTLÜ TATLILARI TERCİH EDİN: Hamur işleri, çikolata ve şerbetli tatlıların da makul miktarda tüketilmeleri gerekiyor. Ağır şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih etmelisiniz.

ÇAY VE KAHVEYİ SINIRLI İÇİN: Çay ve kahve gibi içecekler vücuttaki suyun idrarla atılmasına ve vücudun susuz kalmasına neden olurlar. Dolayısıyla bu içeceklerin suyun yerini tuttuğunu düşünmemek gerekir.

TEMPOLU YÜRÜYÜŞ YAPIN: Fiziksel hareket hem kilo kontrolünü sağlıyor hem de bayram süresince yediğimiz besinlerin sindirimini kolaylaştırıyor. Tempolu olarak 45 dakika veya bir saat yürümeyi ihmal etmeyin.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kurban Bayramı namazı için vatandaşlar camileri doldurdu! | Ülke genelinde Kurban Bayramı
Emekliye dörtlü artış formülü: Temmuz’da yapılacak zamlar netleşiyor! Uygulanacak yeni oranlar ne olacak?
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özgür Özel’in Bahçeli sözlerine tepki: Onlar ne yaparsa yapsın! Cumhur İttifakı bir 6’lı masa değildir
Koza Altın İşletmeleri
CHP’li Bakırköy Belediyesi’nden skandal! Isırma vakası üzerine toplanan köpekleri tekrar sokaklara saldılar
Fatih’te cuma namazı kılanlara küfürler savurup videoya alan alçak tutuklandı
Gaziantep’te katliam! Tartıştığı 5 kişiyi öldürüp intihar etti
Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri 2024! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri listesi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem! Şüpheli Resul Can Çatı tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı
Filistin’de insanlık felaketi! BM’den kan donduran açıklama: 50 bin çocuk ölümle burun buruna
İspanya 3-0 Hırvatistan | GOLLERİ İZLE | EURO 2024’te şoke eden skor! İspanyollar rakibine acımadı
Galatasaray transfer avında: Okan Buruk Dortmund’un yıldızı Emre Can’ı istiyor
Başkan Erdoğan’dan İspanya ve İtalya dönüşü uçakta önemli açıklamalar
9 günlük göç bayram göçü: Vatandaşlar havalimanı ve otogara akın etti | İşte karayollarındaki son trafik durumu...
Gelir İdaresi Başkanlığından yurt dışına çıkış harcı açıklaması: Çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir
SON DAKİKA