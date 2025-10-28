PODCAST CANLI YAYIN

Kolon kanseri 50 yaş üstünde sık görülüyor: Erken teşhis için poliplerin çıkarılması ve sağlıklı beslenme hayati önemde

Kalın bağırsak (kolon) kanseri, genellikle 50 yaş üzerindeki erkeklerde görülüyor. Son zamanlarda genç yaş grubunda ve de kadınlarda görülme sıklığının gittikçe artıyor. Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Orhan Uzun, "Yüksek miktarda kırmızı et ve işlenmiş et türlerinin tüketimi, şekerli içecekler, obezite, alkol tüketimi, sigara içimi, yetersiz D vitamin alımı, inflamatuar bağırsak hastalıkları, tip 2 diyabet hastalığı risk faktörleri arasında yer almaktadır" diyor.

Kalın bağırsak (kolon) kanseri, genellikle 50 yaş üzerindeki erkeklerde görülüyor. Son zamanlarda genç yaş grubunda ve de kadınlarda görülme sıklığının gittikçe artıyor. Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Orhan Uzun, "Yüksek miktarda kırmızı et ve işlenmiş et türlerinin tüketimi, şekerli içecekler, obezite, alkol tüketimi, sigara içimi, yetersiz D vitamin alımı, inflamatuar bağırsak hastalıkları, tip 2 diyabet hastalığı risk faktörleri arasında yer almaktadır" diyor. Kalın bağırsak kanseri, önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Uzun, tedavide yapılması gerekenler hakkında şunları söylüyor: "Kanserin öncüsü olan poliplerin çıkarılması durumunda kanser gelişiminin önüne geçilmiş olunur.

'ÖNLENEBİLİR BİR HASTALIK'


Erken evre denilen ve tümörün bağırsak mukozasında sınırlı olduğu durumlarda hastalığı endoskopik yöntemlerle tedavi etmek mümkündür. Lokal ileri denilen kanserin bağırsak duvarında ve çevre lenf nodlarına yayılmış olduğu durumlarda ise hastalığın yerleşim yerine göre önce cerrahi sonrasında kemoradyoterapi veya öncesinde kemo-radyoterapi sonrasında ise cerrahi tedavi şeklinde tedavi önerileri bulunmaktadır."

