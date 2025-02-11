Kolesterolü 6 adımda düşürün!

Kolesterol, günümüzde en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. İlerleyen süreçte kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Kalp krizi riskini artırıyor.

İlaçlar, kolesterolü iyileştirmeye yardımcı olsa da, doğru beslenme alışkanlıkları hastalığın yarattığı olumsuzlukları azaltıyor. Diyetisyen Rıdvan Arslan, yaşam tarzında yapılması gereken değişiklikleri sıralıyor:

Kırmızı ete dikkat: Kırmızı et ve tam yağlı süt ürünlerindeki doymuş yağlar, kolesterolü yükseltir. Doymuş yağ tüketiminizi azaltmak, kötü kolesterolü düşürür.

Eyvah trans yağ: Paketli gıdalarda bulunan trans yağlar, kolesterol seviyelerini yükseltir. Kalp ve damar sağlığını tehdit eder.

Omega- 3 kalp dostu: Omega-3 yağ asitleri LDL kolesterolü etkilemez. Ancak kan basıncını düşürmek de dahil olmak üzere kalp sağlığına başka faydaları da vardır. Omega-3 yağ asitleri içeren yiyecekler arasında somon, uskumru, ringa balığı, ceviz ve keten tohumu bulunur.

Egzersiz yapın: Egzersiz kolesterolü artırır. Orta derecede fiziksel aktivite, "iyi" kolesterol olan yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterolü yükseltir. Bu yüzden haftada beş kez en az 30 dakikaya kadar egzersiz yapılması önerilir.

Sigarayı bırakın: Sigarayı bırakmak HDL kolesterol seviyenizi yükseltir. Akciğer fonksiyonlarını düzenler. Sigarayı bıraktıktan sonraki bir yıl içinde kalp hastalığı riskiniz sigara içen birinin yarısı kadardır.

Kilo verin: Fazla kilo, yüksek kolesterolün en önemli nedenlerinden biridir. Birkaç kilo vermek bile yüksek kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur.