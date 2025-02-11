SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Kolesterolü 6 adımda düşürün!

En sık görülen kronik hastalıklardan kolesterol, kalbi tehdit ediyor. Korunmanın yolu, egzersizden ve kırmızı eti azaltmaktan geçiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025
Kolesterolü 6 adımda düşürün!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kolesterol, günümüzde en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. İlerleyen süreçte kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Kalp krizi riskini artırıyor.

    İlaçlar, kolesterolü iyileştirmeye yardımcı olsa da, doğru beslenme alışkanlıkları hastalığın yarattığı olumsuzlukları azaltıyor. Diyetisyen Rıdvan Arslan, yaşam tarzında yapılması gereken değişiklikleri sıralıyor:

    Kırmızı ete dikkat: Kırmızı et ve tam yağlı süt ürünlerindeki doymuş yağlar, kolesterolü yükseltir. Doymuş yağ tüketiminizi azaltmak, kötü kolesterolü düşürür.

    Eyvah trans yağ: Paketli gıdalarda bulunan trans yağlar, kolesterol seviyelerini yükseltir. Kalp ve damar sağlığını tehdit eder.

    Omega- 3 kalp dostu: Omega-3 yağ asitleri LDL kolesterolü etkilemez. Ancak kan basıncını düşürmek de dahil olmak üzere kalp sağlığına başka faydaları da vardır. Omega-3 yağ asitleri içeren yiyecekler arasında somon, uskumru, ringa balığı, ceviz ve keten tohumu bulunur.

    Egzersiz yapın: Egzersiz kolesterolü artırır. Orta derecede fiziksel aktivite, "iyi" kolesterol olan yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterolü yükseltir. Bu yüzden haftada beş kez en az 30 dakikaya kadar egzersiz yapılması önerilir.

    Sigarayı bırakın: Sigarayı bırakmak HDL kolesterol seviyenizi yükseltir. Akciğer fonksiyonlarını düzenler. Sigarayı bıraktıktan sonraki bir yıl içinde kalp hastalığı riskiniz sigara içen birinin yarısı kadardır.

    Kilo verin: Fazla kilo, yüksek kolesterolün en önemli nedenlerinden biridir. Birkaç kilo vermek bile yüksek kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’li belediyelere terör operasyonu! Gözaltına alınan isimler belli oldu! Evlerinden neler çıktı?
    ABD yargısı kararını verdi: Timur Cihantimur ve Eylem Tok Türkiye’ye iade edilecek
    Türk Telekom
    CHP yandaşlarından delege borsası itirafı: Bazı gerçekleri artık söylemeliyiz
    Emekliye taban aylık rehberi! Fark nasıl hesaplandı? Kim, ne kadar alacak?
    CANLI | İsrail ateşkesi ihlal etti Hamas takası durdurdu! Trump ve Netanyahu’dan tehdit
    Takas Bank
    Yeşilçam’ın yıldızı Hülya Koçyiğit Londra’da hastane köşelerinde kabusu yaşadı! Gözleri Türkiye’deki sağlık sistemini aradı
    CHP’li Erkan Çakır’dan Şaibe olmasa Kılıçdaroğlu kazanırdı itirafı! Özgür Karabat’ın otel köşelerinde dağıttığı dolarları anlattı
    İstanbul’da eğitime ara: Okullar bugün tatil edildi | Uyarılar peş peşe geldi saat verildi
    Şaibe var diyen CHP’li Erkan Çakır TAKVİM’e konuştu! İfadeye çağrıldım diyerek anlattı: Kurultayın iptali için her şeyi yapacağız
    Galatasaray sağ gösterip sol vurdu! Transfer tamam
    Emeklilere bayram ikramiyesi artışı geliyor! Bakan Işıkhan açıkladı: Çalışma yapılacak | 3 formül masada
    Ticaret Bakanlığı’ndan Suriye açıklaması: İhracat işlemlerinde kısıtlamalar kaldırdı
    Asya turunun 2. durağı! Başkan Erdoğan Endonezya’da
    Rus hava sahasında gizemli uçak! Trump’ın elçisi Steve Witkoff Moskova’ya mı indi?
    CHP’de prematüre ön seçimin tarihi belli oldu! İmamoğlu’na Aday Özgür Özel olsun sürprizi... İşte Mansur Yavaş’ın yol haritası
    Ahmed el Şara’nın hep yanında: Önce Suudi Arabistan sonra Türkiye! O ismi Takvim.com.tr açıklıyor
    3’lü masada birbirlerini yediler! Ekrem İmamoğlu salonu terk etti... Mansur Yavaş Trollerini üzerimden çek Ekrem resti çekti
    Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un kardeşi Payitaht Abdülhamid’in yıldızı çıktı!