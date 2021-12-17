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    Kış hatalarına dikkat! Soğuk havalar kalp krizini tetikliyor

    Soğuk havalar, kalbi krizini tetikliyor. Buna yaptığımız hatalar da eklenince daha fazla etkileniyor. Doç. Dr. Mutlu Güngör, yapılan 7 hatayı ve çözüm yollarını anlatıyor.

    Kış hataları kalbi yedi bitirdi

    HATA: RÜZGARA KARŞI YÜRÜMEK
    Doğrusu    : Rüzgar, göğüs bölgemizde oluşan ılık hava tabakasını uzaklaştırarak damarların büzülmelerine neden oluyor. Kalp damar hastalığı olan kişilerde kalp krizinin oluşma riski artıyor. Rüzgara karşı yürümemeli, rüzgarlı havalarda dışarı çıkmaktan kaçınmalı.



    HATA: GRİBAL ENFEKSİYONLARDA BİLİNÇSİZCE İLAÇ KULLANMAK
    Doğrusu:     Reçete edilen bu ilaçların kullandığınız kalp ilaçlarıyla etkileşimde olabilecekleri uyarısında bulunuyor. Özellikle kalp yetmezliği olan hastalarda bilinçsizce kullanılan ilaçlar bazen ölümcül ritim bozukluklarına yol açabiliyor. İlaçlarınızı sadece hekim kontrolünde kullanmalı, tedaviyi planlayan hekiminize kullandığınız mevcut kalp ilaçlarınız hakkında mutlaka bilgi vermelisiniz.



    HATA: AŞIRI AĞIR VE YAĞLI BESİNLER TÜKETMEK
    Doğrusu:     Fazla kilolar da kalbin iş yükünü arttırıyor. Bu nedenle kış mevsiminde de ideal kilomuzu korumamız çok önemli. Basit şekerlerden kaçınmak, toksinlerin atılımı için yeterli miktarda sıvı içmek bu anlamda çok önemlidir.



        HATA: SOĞUK HAVALARDA ISINMAK İÇİN SİGARA İÇMEK
        Doğrusu:         Sigara kalp damarlarının büzülmelerine ve bunun sonucunda vücudun oksijenizasyonunun bozulmasının yanı sıra kan basıncının yükselmesi gibi önemli sorunlara yol açıyor. Özellikle kalp damar hastalığı olan hastalarda soğuk havada içilen sigara göğüs ağrısı ve nefes darlığına neden olabiliyor. Sigara, her mevsim sağlığımızı tehdit ediyor. Sigarayı bir an önce bırakmak gerekir.



        HATA: SPOR YAPMAYI AKSATMAK
        Doğrusu:         Kışın çoğumuz dışarıya çıkmıyoruz. Mümkünse her gün, değilse haftada en az 5 gün, havanın sıcak ve güneşli olduğu öğle saatlerinde, en az 45'er dakikalık tempolu yürüyüşler yapın.



        HATA: SABAH AĞIR EGZERSİZ YAPMAK
        Doğrusu:         Egzersizlerinizi öğleden sonraki saatlerde, havanın açık ve ılık olduğu dönemlerde yapmaya özen gösterin.



            HATA: AŞIRI KALIN VEYA İNCE GİYİNMEK
            Doğrusu: Çok kalın veya ince bir kıyafet yerine, ince ama kat kat kıyafetler tercih etmelisiniz. Ortamın sıcaklığına göre kıyafet değiştirerek hem terlemekten hem de üşümekten korunabilirsiniz.

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            Haberler Sağlık Kış hatalarına dikkat! Soğuk havalar kalp krizini tetikliyor
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