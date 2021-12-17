Kış hatalarına dikkat! Soğuk havalar kalp krizini tetikliyor





HATA: AŞIRI KALIN VEYA İNCE GİYİNMEK

Doğrusu: Çok kalın veya ince bir kıyafet yerine, ince ama kat kat kıyafetler tercih etmelisiniz. Ortamın sıcaklığına göre kıyafet değiştirerek hem terlemekten hem de üşümekten korunabilirsiniz.

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