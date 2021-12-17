Kış hatalarına dikkat! Soğuk havalar kalp krizini tetikliyor

HATA: RÜZGARA KARŞI YÜRÜMEK
Doğrusu: Rüzgar, göğüs bölgemizde oluşan ılık hava tabakasını uzaklaştırarak damarların büzülmelerine neden oluyor. Kalp damar hastalığı olan kişilerde kalp krizinin oluşma riski artıyor. Rüzgara karşı yürümemeli, rüzgarlı havalarda dışarı çıkmaktan kaçınmalı.
HATA: GRİBAL ENFEKSİYONLARDA BİLİNÇSİZCE İLAÇ KULLANMAK
Doğrusu: Reçete edilen bu ilaçların kullandığınız kalp ilaçlarıyla etkileşimde olabilecekleri uyarısında bulunuyor. Özellikle kalp yetmezliği olan hastalarda bilinçsizce kullanılan ilaçlar bazen ölümcül ritim bozukluklarına yol açabiliyor. İlaçlarınızı sadece hekim kontrolünde kullanmalı, tedaviyi planlayan hekiminize kullandığınız mevcut kalp ilaçlarınız hakkında mutlaka bilgi vermelisiniz.
HATA: AŞIRI AĞIR VE YAĞLI BESİNLER TÜKETMEK
Doğrusu: Fazla kilolar da kalbin iş yükünü arttırıyor. Bu nedenle kış mevsiminde de ideal kilomuzu korumamız çok önemli. Basit şekerlerden kaçınmak, toksinlerin atılımı için yeterli miktarda sıvı içmek bu anlamda çok önemlidir.