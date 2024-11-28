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Kış aylarında içimizi ısıtan çorbalar sağlığa sağlık katıyor!

Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan çorbalar, hastalıklarla mücadelede de yardımımıza koşuyor. Uzmanlar hangi çorbanın hangi hastalığa iyi geldiğini şöyle sıraladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024
Kış aylarında içimizi ısıtan çorbalar sağlığa sağlık katıyor!

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Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan çorbalar, hastalıklarla mücadelede de yardımımıza koşuyor. Uzmanlar hangi çorbanın hangi hastalığa iyi geldiğini şöyle sıralıyor:


DOMATES ÇORBASI: Lifli yapısı ile domates, kolesterol ve tansiyonu dengeler. Kan şekerini düşürür. Kansere karşı korur. Kansızlığı bitirir.
TARHANA ÇORBASI:
Geleneksel lezzetlerden tarhana adeta doğal mucizedir. Bağırsak florasını zenginleştirir. Hastalıklara karşı koruma sağlar.
BROKOLİ ÇORBASI: Doğal antibiyotik görevi üstlenen brokoli; meme, prostat, bağırsak ve idrar kesesi kanserlerine karşı korur. Menopoz dönemindeki şikayetleri azaltır.
YAYLA ÇORBASI: Yüksek kolesterolü ve tansiyonu düşürür. Ağız kokusunu ve diş eti iltihaplanmalarını engeller. Kemikleri besler.
KEREVİZ ÇORBASI: Cinsel gücü arttırır. Öksürüğü keser. Hipertansiyonu ve kolesterolü düşürür.

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