Kırmızı gözü kışkışlayın! Uzmanı konjonktivitle ilgili bilinmesi gerekenleri söylüyor

Konjonktivit yani halk arasında "kırmızı göz" hastalığı, göz akını örten şeffaf dokunun ve göz kapaklarının içinin iltihaplanması olarak tanımlanıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, viral konjonktivitin görülme sıklığının kış aylarında arttığını söylüyor. Konjonktivitle ilgili bilinmesi gerekenleri söylüyor:
HAVUZLARA DİKKAT
Konjonktiviteye yol açan en büyük etkenlerden biri "adenovirus"tür. Adenoviral konjonktivit olgularına üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları, hatta özellikle çocuklarda ishal de eşlik edebilir. Genellikle havada asılı virüs parçacıkları ile temas yoluyla bulaşsa da yüzme havuzları da bu hastalığa yol açabilir. Farklı virüs türleri ve elbette son yılların güncel sorunu SARSCOV- 2 virüsüne bağlı olarak da meydana gelebilir. Rahatsızlık, genellikle bir gözde başlar. Birkaç gün içinde diğer gözde de bulgular ortaya çıkar. Kızarıklığa ek olarak yüzeysel kanamalar, sulanma, çapaklanma, ağrı, yabancı cisim hissi ve ışığa duyarlılık görülür.
14 GÜNE KADAR DEVAM EDER
Hastalığın çok yüksek bulaşıcı vardır. Bulaşıcılık 10- 14 gün kadar devam eder. Hava yoluyla da bulaş olabilmesi, özellikle ailenin bir ferdinin dışarıdan hastalığı almasından sonra evdeki tüm bireylerin enfekte olmasına yol açabilir.
HAVLU VE ÇARŞAFI AYIRIN
Ellerin sık yıkanması gibi kişisel önlemlerin yanında yakın temastan kaçınmak, havlu ve çarşaf gibi ortak kullanılan eşyaları ayırmak gibi önlemler de mutlaka alınmalıdır. Hasta birey, elini gözüne sık götürmekten de kaçınmalıdır. Bu durum diğer göze ve diğer fertlere bulaş açısından önemli yer tutar. Hastalık sırasında kontakt lens kullanmayın. Belirti ve bulgular genellikle 1 haftaya düzelir.