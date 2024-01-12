Kırmızı gözü kışkışlayın! Uzmanı konjonktivitle ilgili bilinmesi gerekenleri söylüyor

Konjonktivit yani halk arasında "kırmızı göz" hastalığı, göz akını örten şeffaf dokunun ve göz kapaklarının içinin iltihaplanması olarak tanımlanıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, viral konjonktivitin görülme sıklığının kış aylarında arttığını söylüyor. Konjonktivitle ilgili bilinmesi gerekenleri söylüyor:

HAVUZLARA DİKKAT

Konjonktiviteye yol açan en büyük etkenlerden biri "adenovirus"tür. Adenoviral konjonktivit olgularına üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları, hatta özellikle çocuklarda ishal de eşlik edebilir. Genellikle havada asılı virüs parçacıkları ile temas yoluyla bulaşsa da yüzme havuzları da bu hastalığa yol açabilir. Farklı virüs türleri ve elbette son yılların güncel sorunu SARSCOV- 2 virüsüne bağlı olarak da meydana gelebilir. Rahatsızlık, genellikle bir gözde başlar. Birkaç gün içinde diğer gözde de bulgular ortaya çıkar. Kızarıklığa ek olarak yüzeysel kanamalar, sulanma, çapaklanma, ağrı, yabancı cisim hissi ve ışığa duyarlılık görülür.