Kireçlenme yalnızca yaşlılara değil gençlerde de ortaya çıkıyor





KİLOLARA DİKKAT

Şehir hayatının getirdiği hareketsizlik, obezite, metabolik hastalıklar, aşısı sigara kullanımı ve bilinçsiz yapılan sporlar, vücudun yıpranmasına yol açıyor. Kıkırdaklar, daha erken dönemde bozuluyor. Kireçlenmeyle ilgili bilinen en önemli risk faktörlerinin başında yaşlanma ve şişmanlık geliyor. Prof. Dr. Hasan Bombacı, "Diz artrozunun sebeplerini kontrol edebildiklerimiz ve edemediklerimiz olarak başlıca 2 başlık altında inceleyebiliriz. Kontrol edemeyeceğimiz faktörler içerisinde; yaşlanma, cinsiyet sayılabilir. Kontrol edebileceğimiz faktörler ise aşırı kilo, iş veya sporla ilgili aşırı yüklenme ve travmadır" diyor.