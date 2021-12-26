Kilonuzu gör'meme'zlik etmeyin! Meme kanseri sıklığı 20 yılda 2 kat arttı





ZAMANLA BÜYÜR

ileri evreye gelene kadar belirti vermeyebilir ve hasta tarafından fark edilmeyebilir. Belirti verenlerde ise en sık meme veya koltuk altında ağrısız, zamanla büyüyen şişlik ortaya çıkar. Kanser memede ya da meme ucunda ağrı, kaşıntı, yanma, egzama, meme ucunda çekilmeler, deformasyon, şekil değişikliği, memede portakal kabuğu görünümü, meme ucunda sıklıkla tek taraflı olan akıntı ve koltuk altında ele gelen şişlik/yumru gibi belirtilerle seyrediyor. Önemli olan belirtiler ortaya çıkmadan hastalığı yakalayabilmektir. Çünkü belirtilerin önemsenmemesi halinde hastalık hızlıca ilerleyebilmektedir.