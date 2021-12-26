Kilonuzu gör'meme'zlik etmeyin! Meme kanseri sıklığı 20 yılda 2 kat arttı

Meme kanseri, daha çok kadınlarda görülüyor. Zamanında tanı konulup tedavi edilmeyen hastalarda kanser diğer organlara yayılarak tedavisi olanaksız evreye geçiyor. Kanserin en belirgin özelliğinin memede ele gelen bir kitle olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Neslihan Özyurt, önemli bilgiler veriyor:
ZAMANLA BÜYÜR
ileri evreye gelene kadar belirti vermeyebilir ve hasta tarafından fark edilmeyebilir. Belirti verenlerde ise en sık meme veya koltuk altında ağrısız, zamanla büyüyen şişlik ortaya çıkar. Kanser memede ya da meme ucunda ağrı, kaşıntı, yanma, egzama, meme ucunda çekilmeler, deformasyon, şekil değişikliği, memede portakal kabuğu görünümü, meme ucunda sıklıkla tek taraflı olan akıntı ve koltuk altında ele gelen şişlik/yumru gibi belirtilerle seyrediyor. Önemli olan belirtiler ortaya çıkmadan hastalığı yakalayabilmektir. Çünkü belirtilerin önemsenmemesi halinde hastalık hızlıca ilerleyebilmektedir.
ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİRİN
Obezitenin artması, hareketlerin kısıtlanması, süt verme süresinin kısalması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, erken adet görme ve menopoza girme yaşının uzaması Türkiye'deki meme kanseri vakaların artmasının başlıca sebepleri olarak ön plana çıkmaktadır.