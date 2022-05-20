Kemik dostu kuru incir (Sağlık haberleri)

Yazın yaşı, kışın ise kurusuyla ağızları tatlandıran incir, bağışıklığı artırır. Lifli yapısı ile bağırsak hareketlerini düzenler. 1 bardak sütle birlikte tüketildiğinde ise kemikleri güçlendirir.

ÖKSÜRÜĞE VANİLYA

Güzel kokusu ile vanilya, sinirleri yatıştırır. Depresyonu önler. Ateşi düşürür. Öksürüğü hafifletir. Astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarından korur. Mide bulantısını engeller.

KOLESTEROLE LEBLEBİ

Şifa deposu leblebi, açlığı giderir. Kalbi kuvvetlendirir. Kötü kolesterolü düşürür. Hafızayı güçlendirir. Bağışıklığı destekler. Enerji verir. Kan şekerini dengeler.