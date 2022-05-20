Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kemik dostu kuru incir (Sağlık haberleri)

    Yazın yaşı, kışın ise kurusuyla ağızları tatlandıran incir, bağışıklığı artırır. Lifli yapısı ile bağırsak hareketlerini düzenler. 1 bardak sütle birlikte tüketildiğinde ise kemikleri güçlendirir.

    Kemik dostu kuru incir

    Yazın yaşı, kışın ise kurusuyla ağızları tatlandıran incir, bağışıklığı artırır. Lifli yapısı ile bağırsak hareketlerini düzenler. 1 bardak sütle birlikte tüketildiğinde ise kemikleri güçlendirir.

    ÖKSÜRÜĞE VANİLYA
    Güzel kokusu ile vanilya, sinirleri yatıştırır. Depresyonu önler. Ateşi düşürür. Öksürüğü hafifletir. Astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarından korur. Mide bulantısını engeller.

    KOLESTEROLE LEBLEBİ
    Şifa deposu leblebi, açlığı giderir. Kalbi kuvvetlendirir. Kötü kolesterolü düşürür. Hafızayı güçlendirir. Bağışıklığı destekler. Enerji verir. Kan şekerini dengeler.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hegemonya Belgeseli
    Haberler Sağlık Kemik dostu kuru incir (Sağlık haberleri)
        SON DAKİKA