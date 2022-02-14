Karaciğer yağlanması göbekte saklı! Korunmak için Akdeniz tarzı beslenin, günde 1-2 fincan kahve için...

Şehir hayatı, yanlış beslenmeyi ve hareketsizliği beraberinde getiriyor. Kilolara kilo ekleyen bu durum, en çok da karaciğere zarar veriyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Ümit Ünal, pandemiyle birlikte karaciğer yağlanması şikayetlerinin arttığını söylüyor. Normal bir karaciğer dokusunun yüzde 5'inden fazlasının yağ hücreleri tarafından oluşmasına 'karaciğer yağlanması' deniliyor. Önlem alınmadığında siroza hatta karaciğer kanserine kadar giden bu hastalığın vakit kaybetmeden tedavi edilmesi gerekiyor. Peki, kendini yenileyebilen bir organ olan karaciğeri korumak için hangi önlemleri almak gerekiyor? Doç. Dr. Ünal, TAKVİM okuyucuları için şu bilgileri paylaşıyor... Karaciğer yağlanmasının görülme sıklığı hem dünyada hem de ülkemizde giderek artıyor.