Karaciğer yağlanması göbekte saklı! Korunmak için Akdeniz tarzı beslenin, günde 1-2 fincan kahve için...

Şehir hayatı, yanlış beslenmeyi ve hareketsizliği beraberinde getiriyor. Kilolara kilo ekleyen bu durum, en çok da karaciğere zarar veriyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Ümit Ünal, pandemiyle birlikte karaciğer yağlanması şikayetlerinin arttığını söylüyor. Normal bir karaciğer dokusunun yüzde 5'inden fazlasının yağ hücreleri tarafından oluşmasına 'karaciğer yağlanması' deniliyor. Önlem alınmadığında siroza hatta karaciğer kanserine kadar giden bu hastalığın vakit kaybetmeden tedavi edilmesi gerekiyor. Peki, kendini yenileyebilen bir organ olan karaciğeri korumak için hangi önlemleri almak gerekiyor? Doç. Dr. Ünal, TAKVİM okuyucuları için şu bilgileri paylaşıyor... Karaciğer yağlanmasının görülme sıklığı hem dünyada hem de ülkemizde giderek artıyor.
TEK NEDEN ALKOL DEĞİL
Bu hastalık alkole bağlı ve alkole bağlı olmayan yağlanma olarak ikiye ayrılıyor. Alkol, karaciğer dokusu için toksik etki oluşturup yağlanmaya neden oluyor. Alkole bağlı olmayan yağlanmada ise en önemli nedenlerin başında obezite geliyor. Bu nedenle hastalara öncelikle kilo vermeleri öneriliyor.
BU ÖNERİLERE DİKKAT
Karaciğer yağlanmasına karşı etkili olan yöntemler şöyle sıralanıyor:
Haftada en az 4 gün, 40 dakika tempolu yürüyüş yapın.
Düşük karbonhidratlı beslenin.
Akdeniz Tipi beslenmeye geçin. Karbonhidrattan çok sebze, kırmızı etten çok balık tüketin.
Kalp rahatsızlığınız yoksa günde bir-iki fincan kahve için. Araştırmalar kahvenin karaciğer yağlanmasına karşı koruduğunu gösteriyor.