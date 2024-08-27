Kansızlığın ilacı mutfakta!

Kansızlık, yani demir eksikliği toplumda en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Bu sağlık sorunuyla mücadelede ilk adım doğru beslenmekten geçiyor. Uzman Diyetisyen Dilek Sivri, demir eksikliğini önlemek için demirden zengin besinlerin tüketilmesini öneriyor.

AZ ÇAY, ÇOK SEBZE...

Sivri, şu tavsiyelerde bulunuyor: Demir eksikliği için kırmızı et, balık, kümes hayvanları ve yumurta tüketilmelidir. Ayrıca; kuru baklagiller, kuru meyveler, pekmez, yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler gibi hayvansal olmayan gıdalar da her gün mutlaka yenilmelidir. Demir eksikliği olanlar, çayı açık olarak dilerlerse limonlu günde 1-2 fincan olarak tercih edebilirler.