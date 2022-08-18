Kansere kalkan kansere kalkan! Yeşil çayın faydaları saymakla bitmiyor

Sağlıklı hayatın bir parçası olarak tercih edilen yeşil çayın faydaları saymakla bitmiyor. Bağışıklığı güçlendirir. Obeziteyi engeller. Kansere karşı koruyucu olur. Kan şekerini düzenler. Bir fincan yeşil çayın (250 ml) 50-100 mg kateşinler ve 30-40 gr kafein içerdiğini belirten Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, hazırlanma şekli, demleme koşulları, bitkinin miktarı ve tazeliğinin, yeşil çayın biyoaktif bileşenlerini etkileyebildiğini ve "günde 3 fincanın üzerinde" içilmemesi gerektiğini söylüyor.
RAHATSIZLIK VARSA...
Akgül, kimlerin yeşil çayı dikkatle içmesi gerektiğine de değinerek, "Kardiyovasküler hastalığı olanlar, böbrek hastaları ve tiroid fonksiyon bozukluğu olan bireyler; panik bozukluğu olanlar yeşil çayı hekime danışarak tüketmeli" diyor.
İSTMOSEL GEBELİĞE ENGEL
Sezaryen yöntemi, anne ve bebek için hayat kurtarıcı bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Bu doğum şeklinin faydalarının yanında çeşitli komplikasyonları da olabiliyor. Bunlardan biri de sık karşılaşılan istmosel yani sezaryen skar hastalığı olarak tanımlanıyor. Doç. Dr. Arzu Yurci, "İstmosel, bazen doğumdan kısa bir süre sonra oluşabileceği gibi, uzun bir zaman sonra da oluşabilir ve farklı şekillerde belirti verebilir. Keseleşen bölgede zaman içerisinde adet kanı ve rahim içindeki sıvı birikebilir ve kadında farklı şikâyetlerle kendini göstermeye başlar. En sık görülen şikâyetlerin başında kahverengi, çamur gibi vajinal akıntılar gelmektedir. Özellikle adet sonrası veya adet aralarında lekelenme şeklinde kanamalara neden olabilir. Düşük, plesenta previa, anormal plasentasyon, plasenta akreata, sezaryen skar gebeliğine de yol açabilmektedir" diyor.
PANKREASIN ŞİFRESİ KIRMIZI
Pankreas kanseri, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Metin Kement, hastalığın hızla yakındaki organlara yayıldığını vurguluyor. Pankreas kanserinin belirtilerinin sırta vuran karın ağrısı, diyabet, gözlerde sararma ve hızlı kilo kaybı olduğunu söylüyor. Prof. Dr. Kement, bu hastalıktan korunmanın yollarını açıklıyor: Sigara içilmemeli. Meyveler, özellikle de antioksidandan ve Resveratrol'dan zengin kırmızı üzüm, çilek, ahududu gibi kırmızı meyveler, çiğ olarak tüketilen sebzeler ve liften zengin kepekli tahıllarla dolu bir diyet, pankreas kanseri riskini azaltmaya yardımcı olur.