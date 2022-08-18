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    Kansere kalkan kansere kalkan! Yeşil çayın faydaları saymakla bitmiyor

    Yeşil çay bağışıklığı güçlendirirken, kansere karşı koruyucu etki yapıyor. Ancak fazla tüketmemek gerekiyor. İşte sizler için derlediğimiz 19 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Kansere kalkan kansere kalkan

    Sağlıklı hayatın bir parçası olarak tercih edilen yeşil çayın faydaları saymakla bitmiyor. Bağışıklığı güçlendirir. Obeziteyi engeller. Kansere karşı koruyucu olur. Kan şekerini düzenler. Bir fincan yeşil çayın (250 ml) 50-100 mg kateşinler ve 30-40 gr kafein içerdiğini belirten Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, hazırlanma şekli, demleme koşulları, bitkinin miktarı ve tazeliğinin, yeşil çayın biyoaktif bileşenlerini etkileyebildiğini ve "günde 3 fincanın üzerinde" içilmemesi gerektiğini söylüyor.

    RAHATSIZLIK VARSA...
    Akgül, kimlerin yeşil çayı dikkatle içmesi gerektiğine de değinerek, "Kardiyovasküler hastalığı olanlar, böbrek hastaları ve tiroid fonksiyon bozukluğu olan bireyler; panik bozukluğu olanlar yeşil çayı hekime danışarak tüketmeli" diyor.



    İSTMOSEL GEBELİĞE ENGEL
    Sezaryen yöntemi, anne ve bebek için hayat kurtarıcı bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Bu doğum şeklinin faydalarının yanında çeşitli komplikasyonları da olabiliyor. Bunlardan biri de sık karşılaşılan istmosel yani sezaryen skar hastalığı olarak tanımlanıyor. Doç. Dr. Arzu Yurci, "İstmosel, bazen doğumdan kısa bir süre sonra oluşabileceği gibi, uzun bir zaman sonra da oluşabilir ve farklı şekillerde belirti verebilir. Keseleşen bölgede zaman içerisinde adet kanı ve rahim içindeki sıvı birikebilir ve kadında farklı şikâyetlerle kendini göstermeye başlar. En sık görülen şikâyetlerin başında kahverengi, çamur gibi vajinal akıntılar gelmektedir. Özellikle adet sonrası veya adet aralarında lekelenme şeklinde kanamalara neden olabilir. Düşük, plesenta previa, anormal plasentasyon, plasenta akreata, sezaryen skar gebeliğine de yol açabilmektedir" diyor.



    PANKREASIN ŞİFRESİ KIRMIZI
    Pankreas kanseri, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Metin Kement, hastalığın hızla yakındaki organlara yayıldığını vurguluyor. Pankreas kanserinin belirtilerinin sırta vuran karın ağrısı, diyabet, gözlerde sararma ve hızlı kilo kaybı olduğunu söylüyor. Prof. Dr. Kement, bu hastalıktan korunmanın yollarını açıklıyor: Sigara içilmemeli. Meyveler, özellikle de antioksidandan ve Resveratrol'dan zengin kırmızı üzüm, çilek, ahududu gibi kırmızı meyveler, çiğ olarak tüketilen sebzeler ve liften zengin kepekli tahıllarla dolu bir diyet, pankreas kanseri riskini azaltmaya yardımcı olur.



        YAPAY ZEKAYLA CENAZESİNE KATILDI
        İngiltere'de 87 yaşındaki Marina Smith, 3 ay önce hayatını kaybetti. Kendi cenazesinde yapay zeka aracılığıyla sevenleriyle yeniden bir araya geldi. 'Holografik konuşma video deneyimi' ile cenazesinde ekranlara geldi. Yapay zeka, Marina'ya düşünce olarak fazlasıyla benzetildi. Marina'nın önceden verdiği bilgilerle eğitilen yapay zekâ, sevenlerinin sorularını cevapladı. Tüyler ürperten görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.

        BRONŞİTE PEKMEZ
        Pekmez, vücut ağırlığını azaltmada yardımcıdır. Adet kramplarını hafifletir. Kemikleri sağlıklı tutar. Astım ve bronşitin ilacıdır.

        KABIZLIĞA KUŞBURNU
        Kuşburnu, kansızlığa iyi gelir. Gözleri korur. Cildi güzelleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kabızlığı bitirir. Kansere karşı korur.

        GENÇLİK FINDIKTA
        Fındık, tok tutar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sinirleri sağlamlaştırır. Diyabet riskini azaltır. Kolesterolü düşürür. Kanserle savaşır. Kabızlığı önler.

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        Haberler Sağlık Kansere kalkan kansere kalkan! Yeşil çayın faydaları saymakla bitmiyor
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