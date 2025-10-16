Kanser merkezi en kapsamlı referans noktası olacak!

İstanbul Anadolu yakasının kalbinde konumlanan Memorial Göztepe Hastanesi; 81 bin metrekare kapalı alanı, 127 polikliniği, 19 ameliyathanesi, 300'ün üzerinde toplam yatak kapasitesi ve 55 yoğun bakım yatağı ile hizmete girdi. Kanser Merkezi, kanser tedavisinde bölgenin en kapsamlı referans noktası olmaya aday. Aynı anda 40'ın üzerinde hastaya kemoterapi hizmeti verilebilen merkezde, tedavi planları; tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp, cerrahi, patoloji, tıbbi genetik, psikoonkoloji ve beslenme uzmanlarının bir araya geldiği multidisipliner konseylerden oluşuyor. Her hastanın genetik yapısı, yaşam tarzı ve klinik özellikleri dikkate alınarak, kişiye özel tedavi protokolleri uygulanması hedeflenirken, bünyesindeki Klinik Araştırmalar Ünitesi sayesinde hastalar, dünyanın önde gelen merkezleriyle eşzamanlı yürütülen en yeni tedavilere erişim imkanına sahip olacak.

