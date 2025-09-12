Kalp damarları açıldı diye motor sıfırlanmış olmaz

Koroner arter hastalıkları, kalbe kan sağlayan damarların tıkanması veya daralması sonucu ortaya çıkıyor. Kalp krizi gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bu hastalıklarda en sık başvurulan tedavi yöntemlerinden biri koroner bypass ameliyatı ve koroner stent oluyor.

Ancak Kardiyolog Prof. Dr. Nevrez Koylan, bu işlemler sonrası "motoru sıfırladık" yanılgısına düşmemek gerektiğini söylüyor: ''Kalp damarlarına yapılan bu müdahaleler, yalnızca semptomları hafifletir. Kalbe kan akışını düzeltir. Kalp hastalığının temel nedenlerini ortadan kaldırmaz. Kalp sağlığını uzun vadede korumak sadece tıbbi müdahale ile sınır olmuyor. Sigara ve alkolü bırakmak gerekir. Egzersizi yaşamın merkezine koyun. Doymuş yağlar, trans yağlar ve aşırı tuzlu yiyeceklerden kaçının.''