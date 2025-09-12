SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Kalp damarları açıldı diye motor sıfırlanmış olmaz

Prof. Dr. Nevrez Koylan, bypass ve stent sonrası yaşam tarzı değişikliğinin önemine dikkat çekiyor: “Bu müdahaleler sadece belirtileri hafifletir. Kalp sağlığı için sigarayı bırakmak, egzersizi artırmak ve beslenmeye dikkat etmek şart.”

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Eylül 2025
Kalp damarları açıldı diye motor sıfırlanmış olmaz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Koroner arter hastalıkları, kalbe kan sağlayan damarların tıkanması veya daralması sonucu ortaya çıkıyor. Kalp krizi gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bu hastalıklarda en sık başvurulan tedavi yöntemlerinden biri koroner bypass ameliyatı ve koroner stent oluyor.

Ancak Kardiyolog Prof. Dr. Nevrez Koylan, bu işlemler sonrası "motoru sıfırladık" yanılgısına düşmemek gerektiğini söylüyor: ''Kalp damarlarına yapılan bu müdahaleler, yalnızca semptomları hafifletir. Kalbe kan akışını düzeltir. Kalp hastalığının temel nedenlerini ortadan kaldırmaz. Kalp sağlığını uzun vadede korumak sadece tıbbi müdahale ile sınır olmuyor. Sigara ve alkolü bırakmak gerekir. Egzersizi yaşamın merkezine koyun. Doymuş yağlar, trans yağlar ve aşırı tuzlu yiyeceklerden kaçının.''

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suikatçının başına 100 bin dolar ödül konuldu! FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin fotoğrafını yayınladı: Silahı ele geçirdik
Barrack Sykes Picot itirafını Arz-ı Mev’ud için yaptı! Aylar sonra kokusu çıktı: Bu sınırlar İsrail için anlamsız istedikleri yere girerler
Manavgat Belediyesi’ne rüşvet operasyonu eski başkana da uzandı! Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen tutuklandı
BES ve sigorta sektöründe kapsamlı reform: İşveren katılımı, gençlere teşvik ve yeni çekim hakları geliyor
Oktay Kaynarca ’’Kim Milyoner Olmak İster’’ yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ’’Hiç dinlemedin mi?’’
Devlet güvenceli faizsiz ev ve araç alma dönemi başladı! Emlak Katılım’dan kira öder gibi sahip olma fırsatı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Siyonist hesapların Türkiye’yi hedef almasına tepki: Düşmanlık edene yanıt verilir
Son dakika: Merkez Bankası faiz oranını yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirdi
Başak Gürkan Arslan’ın katili kayınpederin ifadesi kan dondurdu: Namusumu temizledim | Mal paylaşımı tartışması...
İsrail basını Asıl adres Katar değil Türkiye’ydi dedi! Trump iddiası... NATO engeli
Terörsüz Türkiye Komisyonu 8. kez toplandı! | Numan Kurtulmuş: İsrail tüm bölgeye düşman
İngiltere’de Esptein bombası! E-postaları, bornozlu fotoğrafları ortaya çıktı ABD Büyükelçisi Peter Mandelson görevden alındı
Can Holding’e kara para operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?
Charlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdi
Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer!
CHP’de 15 Eylül öncesi ’mutlak butlan’ paniği: Kılıçdaroğlu’nun ihracı masada
İzmir Karşıyaka’da çöp dağları önüne geçilemez bir hal aldı! Vatandaş isyanda: Fareler çıkmaya başladı
Bahçeli’den Önümüzdeki günler provokasyona açık uyarısı! ’Suça sürüklenen çocuk’ tartışmalarına nokta: Acil hukuki düzenleme şart
Can Holding operasyonunda yeni detaylar! TAKVİM mahkeme kararına ve kayyum listesine ulaştı: Suçtan elde edilen gelir aklandı
İzmir’deki karakola silahlı saldırıda yeni detaylar! 16 yaşındaki katil EYP’i evde hazırlamış
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Trump ve İsrail destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk’e silahlı saldırı! ABD başkanından ilk açıklama | İşte vurulma anı Trump ve İsrail destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı! ABD başkanından ilk açıklama | İşte vurulma anı Bahçeli’den Önümüzdeki günler provokasyona açık uyarısı! ’Suça sürüklenen çocuk’ tartışmalarına nokta: Acil hukuki düzenleme şart Bahçeli'den "Önümüzdeki günler provokasyona açık" uyarısı! 'Suça sürüklenen çocuk' tartışmalarına nokta: "Acil hukuki düzenleme şart" Son dakika: Ankara’da 4,1’lik deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı: Uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi | SON DEPREMLER Son dakika: Ankara'da 4,1'lik deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı: Uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi | SON DEPREMLER İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Gündoğan Türk mutfağına hayran kaldı İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Gündoğan Türk mutfağına hayran kaldı İngiltere’de Esptein bombası! E-postaları, bornozlu fotoğrafları ortaya çıktı ABD Büyükelçisi Peter Mandelson görevden alındı İngiltere’de Esptein bombası! E-postaları, bornozlu fotoğrafları ortaya çıktı ABD Büyükelçisi Peter Mandelson görevden alındı Akıl unutur kalp unutmaz | atv’nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı’nın ilk tanıtımı yayınlandı! Akıl unutur kalp unutmaz | atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ilk tanıtımı yayınlandı!