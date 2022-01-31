Kaliteli uyku güçlü vücut anlamına geliyor! Dikkat bazı hastalıklar ise uykuları kaçıyor

Uyku, hayatın devamlılığı ve vücudun dinlenmesi için büyük önem taşıyor. Beyin hücreleri arasında bağlantı kurarak konsantrasyon ve refleks koordinasyonlarını sağlıyor. Bununla beraber kalbin ritmini, çalışma şeklini ve kardiyovasküler sistemi düzenliyor. Dolayısıyla sağlıklı uyku sağlıklı bir vücut anlamına geliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, uykuyu bozan 87 hastalığın bulunduğunu söylüyor. Uyku, vücutta hormonları düzenleyerek büyümeyi sağlıyor. Özellikle büyüme hormonu sadece geceleri salgılanıyor. Erişkinlerde büyüme hormonu yaşlanmanın gecikmesini, cilt bütünlüğünün korunmasını, cilt güzelliğinin sağlanmasını, tüm organların korunmasını ve idamesini sağlıyor.