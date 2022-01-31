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    Kaliteli uyku güçlü vücut anlamına geliyor! Dikkat bazı hastalıklar ise uykuları kaçıyor

    Vücudun dinlenmesini sağlayan uyku, kalp sağlığını koruyor. Diyabet riskini azaltıyor. Ancak uyku kalitesini bozan tam 87 hastalık bulunuyor! Bunun başında uyku apnesi geliyor. Uzmanlar uyarıyor: Horluyorsanız doktora gidin!

    Mışıl mışıl sağlık

    Uyku, hayatın devamlılığı ve vücudun dinlenmesi için büyük önem taşıyor. Beyin hücreleri arasında bağlantı kurarak konsantrasyon ve refleks koordinasyonlarını sağlıyor. Bununla beraber kalbin ritmini, çalışma şeklini ve kardiyovasküler sistemi düzenliyor. Dolayısıyla sağlıklı uyku sağlıklı bir vücut anlamına geliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, uykuyu bozan 87 hastalığın bulunduğunu söylüyor. Uyku, vücutta hormonları düzenleyerek büyümeyi sağlıyor. Özellikle büyüme hormonu sadece geceleri salgılanıyor. Erişkinlerde büyüme hormonu yaşlanmanın gecikmesini, cilt bütünlüğünün korunmasını, cilt güzelliğinin sağlanmasını, tüm organların korunmasını ve idamesini sağlıyor.



    DİYABETİ ÖNLER
    Aynı zamanda şeker hastalığının oluşmasını, metabolik sendrom dediğimiz aşırı kilo alımıyla ilgili durumların ortaya çıkmasını engelliyor. Kısaca uyku gün içinde var olabilme ve yaşayabilmek için elzem olan en önemli parametrelerden bir ini oluşturuyor.



    YAŞA GÖRE DEĞİŞİR
    Çocukluk çağında, erken çocukluk döneminde uykuya daha çok ihtiyaç duyuluyor. Bu ihtiyaç yaş ilerledikçe giderek azalıyor. 12-13 yaşına gelindiğinde yaklaşık 8-9 saat civarında bir uykuya ihtiyaç oluyor. Erişkin döneme baktığımızda da ortalama 7-8 saatlik bir uyku ihtiyaç bulunuyor.



        KONTROL ÖNEMLİ
        Uyku kalitesini en çok bozan hastalıkların başında uyku apnesi sendromu geliyor. Bu hastalık genellikle üst solunum yollarındaki daralmaya bağlı olarak ortaya çıkıyor. Horlamayla belirti veriyor. Hastalar, gün boyu uyku hali yaşıyor. Bu yüzden gün içinde uykusuzluk çekenlerin, sabah yorgun uyananların ve horlayanların göğüs hastalıkları doktoruna başvurması gerekiyor.

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        Haberler Sağlık Kaliteli uyku güçlü vücut anlamına geliyor! Dikkat bazı hastalıklar ise uykuları kaçıyor
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