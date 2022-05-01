Kadınların korkulu rüyası yumuşak doku romatizması yani fibromiyalji büyük tehdit oluşturuyor

Yumuşak doku romatizması yani fibromiyalji, kadınlarda daha sık görülüyor. Algoloji (Ağrı) Uzmanı Prof. Dr. Kader Keskinbora, fibromiyaljinin boyun, sırt, boyun, omuz ve kalçalarda bir türlü geçmek bilmeyen tutulmalar, kas ağrılarına neden olduğunu söylüyor. Tedaviyle ilgili şunları söylüyor: Ağrılı noktalara radyofrekans tedavisi uygulaması gerekir. Radyofrekans akımı üreten özel bir jeneratör ve bu akımı dokuya ileten bir radyofrekans iğnesi ile ağrılı noktalara girilerek radyofrekans akımı uygulanır. Uygulama bir kez yapılır ve 6 ay ila 2 yıl hastaların boyun ve sırt ağrıları azalır.
SAKIZ ÇİĞNE ÇÜRÜĞÜ ÖNLE
Beslenme alışkanlıklarının değişmesi, diş sağlığını da olumsuz etkiliyor. Diş Hekimi Dr. Melek Çam, ağız ve diş sağlığını destekleyen yiyecekleri açıklıyor. Peynirin, çürük önleyici bir besin olduğunu belirten Dr. Çam, "Siyah çayın içerdiği florür, çürüğü azaltır. Yeşil çayın içeriğindeki bileşikler; bakterileri yok edici ve diş yüzeyine yapışmasını engelleyici özellik göstermektedir" diyor. Kavrulmuş kahve ve kakao tohumlarının diş sağlığını desteklediğini belirtiyor. "Şekersiz sakızlar, taze meyve-sebzeler, tükürük salınımını uyarır. Diş sağlığını korur. Çürükleri önler" diyor.
ŞİFA DEPOSU KEKİK
Güzel kokulu kekik, kalp krizini önler. kolon ve meme kanseriyle savaşır. Bağışıklığı güçlendirir. Sindirim sorunlarını bitirir. Adetleri düzenler ve adet sancısını keser.
MİDE DOSTU MUZ
Sindirimi destekleyen muz, lifli yapısıyla kabızlığa iyi gelir. Böbrekleri güçlendirir. Kan basıncını dengeler. Siyah noktaları temizler. Mideyi korur.
HAFIZAYA BULGUR
Kan şekerini dengeleyen bulgur, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. Hazmı kolaylaştırır. Tok tutar. zihinsel yorgunluğu alır. Beyni güçlendirir.
ÇOK GÜZELSİN AVOKADO
Ensevilen meyvelerden avokadonun faydaları şöyle sıralanıyor: Kolesterolü dengeler. Kalbi korur. Prostat ve meme kanseriyle avaşır. Cildi besler. Yaşlanmayı geciktirir. Böbreklere iyi gelir. Taş riskini azaltır. Kataraktla savaşır.