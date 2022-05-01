Kadınların korkulu rüyası yumuşak doku romatizması yani fibromiyalji büyük tehdit oluşturuyor

Yumuşak doku romatizması yani fibromiyalji, kadınlarda daha sık görülüyor. Algoloji (Ağrı) Uzmanı Prof. Dr. Kader Keskinbora, fibromiyaljinin boyun, sırt, boyun, omuz ve kalçalarda bir türlü geçmek bilmeyen tutulmalar, kas ağrılarına neden olduğunu söylüyor. Tedaviyle ilgili şunları söylüyor: Ağrılı noktalara radyofrekans tedavisi uygulaması gerekir. Radyofrekans akımı üreten özel bir jeneratör ve bu akımı dokuya ileten bir radyofrekans iğnesi ile ağrılı noktalara girilerek radyofrekans akımı uygulanır. Uygulama bir kez yapılır ve 6 ay ila 2 yıl hastaların boyun ve sırt ağrıları azalır.