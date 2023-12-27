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Kadınlar dikkat! Uzmanı erken menopoz belirtileri, nedenleri ve tedavisini sıraladı: Kalp ve damar hastalıkları...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burçin Karakuş, erken menopozun kalp ve damar hastalıkları, kemik erimesi, üro-genital sistemde değişiklikler, uyku bozukluğu, duygu durum değişikliği, vajinal kuruluk, cinsel ilişki sırasında ağrı ve cinsel isteksizlik gibi sorunlara neden olduğunu söylüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Aralık 2023 Güncelleme 27 Aralık 2023, 07:00
Kadınlar dikkat! Uzmanı erken menopoz belirtileri, nedenleri ve tedavisini sıraladı: Kalp ve damar hastalıkları...

Menopoz, ortalama 49 ila 50 yaşında görülüyor. 45 yaşından önce görülen menopoz ise erken menopoz olarak tanımlanıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burçin Karakuş, erken menopozun kalp ve damar hastalıkları, kemik erimesi, üro-genital sistemde değişiklikler, uyku bozukluğu, duygu durum değişikliği, vajinal kuruluk, cinsel ilişki sırasında ağrı ve cinsel isteksizlik gibi sorunlara neden olduğunu söylüyor., "40 yaşından önce görülen menopozu erken teşhis etmek ve vücutta azalan hormonlarla birlikte oluşabilecek sağlık problemlerinin önüne geçmek için erkenden hormon replasman tedavisine başlanması gerekiyor" diyor. Ekliyor:

ENFEKSİYONA DİKKAT
Adet düzensizlikleriyle birlikte görülen ateş basması, yeni gelişen uyku düzensizlikleri, duygu durum değişiklikleri, kemik ağrıları, sık geçirilen idrar yolu enfeksiyonları gibi semptomlar görüldüğünde uzmana danışılmalı.

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