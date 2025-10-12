İşte hızlı kilo aldıran o yiyecekler!

PODCAST CANLI YAYIN

Günlük hayatta tükettiğimiz bazı yiyecekler, fazla besin öğesi içermediği halde ciddi kilo alımına sebebiyet veriyor. Elzem aimonasitler, diyet lifi, vitamin veya mineral kaynağı çok içermezken yüksek kalori içeriyor. Bu yiyecekler yağ oranını artırdığı için iç organların yapısını bozuyor. Buna bağlı olarak sağlığı olumsuz etkiliyor. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, hızlı kilo aldıran yiyecekleri sıralıyor. Fazla tüketilmemesi gerektiğini söylüyor: Margarin, kola ve diğer gazlı içecekler, meyve suları, cips soslu tuzlu kuruyemişler, noodle makarna, beyaz ekmek, krem çikolatalar, fındık ezmesi veya kreması, kahve karışımları, hazır ve paketli soslar, çikolata, kek ve paketli gıdalar.

